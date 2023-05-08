الإثنين 08 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

الأسد لآل نهيان: سوريا تقدّر دوركم في لمّ الشمل وتعزيز التعاون العربي

الرئيس السوري بشار
الرئيس السوري بشار الأسد ونظيره الإماراتي محمد بن زايد

عبّر الرئيس السوري بشار الأسد لنظيره الإماراتي محمد بن زايد آل نهيان، عن تقدير سوريا لدور الإمارات في لمّ الشمل وتعزيز التعاون العربي المشترك.

وأجرى الأسد اتصالا هاتفيا بنظيره رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة بحثا خلاله التطورات الإيجابية على الساحة العربية وعبّر الأسد أيضا عن تقدير دمشق لدور الإمارات بما يعزّز التعاون العربي المشترك ويخدم مصالح الدول والشعوب العربية.

كما تناول الحديث العلاقات الثنائية والتعاون المستمر بين سوريا والإمارات في العديد من المجالات.

الأكثر قراءة

رابط الاستعلام عن الأسماء الجدد فى "تكافل وكرامة" لشهر مايو 2023

حالة فريدة.. أم تضع مولودا رغم مداومتها على جهاز الغسيل الكلوى بسوهاج

علاء منيع يكشف خريطة المرحلة الثانية من أعمال تطوير الطرق

السعودية: طرفا النزاع السوداني ناقشا إجراءات أمنية لتسهيل وصول المساعدات الإنسانية

الوثائقية.. ماذا قال طه حسين عن يوسف إدريس وما رد الأخير؟

باريس سان جيرمان يهزم تروا بثلاثية فى الدورى الفرنسى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أشرف عبدالشافي

ليالى أم كلثوم فى السودان

محمود خليل

«نظام الملك» و«عميده»

جمال-أسعد

الحوار الوطنى

د. منى حلمى

اضربنى أرجوك

وائل لطفي

كمال الطويل.. العملاق المصرى

أحمد الصغير

مصر.. حضارةٌ شريفة.. ووطنٌ كريم

ماجد حبته

واستعادت سوريا مقعدها

إسراء شوقي

من عبدالحليم لكوكب الشرق.. إرث «الموجى» خالد فى أسماع العرب

صور

فعاليات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

استعدادات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

تشييع جنازة الفنان مصطفى درويش

محطة تل أبيب

المزيد

عودة سوريا إلى جامعة الدول العربية.. كيف يؤثر على إسرائيل؟

خطة لمدة 5 سنوات.. كيف تستعد إسرائيل للمواجهة مع إيران؟

الخارجية الفلسطينية: ما يمارسه الاحتلال لا بد من الوقوف أمامه من الجامعة العربية ومجلس الأمن