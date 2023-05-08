مقتل 27 شخصًا جراء حريق بمنجم ذهب في البيرو

أفادت السلطات في البيرو باندلاع حريق في منجم ذهب في منطقة أريكيبا جنوب البيرو ما أدي إلي وفاة 27 عاملًا علي الأقل .



وقال ممثلون للشرطة والنيابة إن احتكاكًا كهربائيا تسبب على الأرجح بشوب الحريق الذي وقع في رواق داخل منجم ايسبيرانتا بولاية كونديسويوس، في منطقة نائية من أريكيبا.





ومن جانبه أكد المدعي جيوفاني ماتوس للتيلفزيون المحلي إن "المعلومات التي لدينا تشير إلى سقوط 27 قتيلا داخل المنجم". وأضاف المدعي العام "علينا أن نتأكد من أن مكان وجود الجثث آمن للتمكن من الدخول وسحبها".





ووقع الحريق - الذي خلف فتحة في الأرض بعمق مئة متر أمس السبت، لكن الشرطة أبلغت الأحد بسقوط ضحايا.



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وباشرت أجهزة الاسعاف تأمين المنجم اليوم الأحد بهدف التمكن من دخوله.





وحضر أفراد في عائلات الضحايا إلى أقرب مركز للشرطة من المكان في محاولة للحصول على معلومات عن عمليات الإغاثة.

