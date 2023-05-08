الإثنين 08 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

الشاعر مؤمن سمير يناقش "شوكة الراوى العليم" فى مؤسسة بتانة الثقافية

الشاعر مؤمن سمير
الشاعر مؤمن سمير

الشاعر مؤمن سمير يناقش "شوكة الراوي العليم" في مؤسسة بتانة الثقافية، خلال الأمسية الثقافية التي تستضيفها بتانة، بمقرها الكائن أعلي مقهي الحرية، في تمام الساعة السابعة من مساء الخميس المقبل الموافق 11 مايو الجاري.

 

 ويتناول ديوان “شوكة الراوي العليم”، والصادر عن مؤسسة بتانة للنشر، للشاعر مؤمن سمير كل من: الناقد الدكتور عادل ضرغام، الناقد الدكتور محمد السيد إسماعيل، الناقد الدكتور محمود أحمد عبد الله، والقاص حمدان عطية.

 

وكان ديوان “شوكة الراوي العليم”، للشاعر مؤمن سمير، قد صدر مطلع العام الجاري بالتزامن مع فعاليات الدورة الرابعة والخمسين لمعرض القاهرة الدولي للكتاب. 

 

في مقدمة ديوان “شوكة الراوي العليم”، تتوازي حكايات الأحبة والحروب والموت والخوف والأشباح، وكيف تدور بمعزل عن الذات، لكن الذات تلجأ لتوسيع مراياها طوال الوقت، لتعكس التجليات والروائح والأصوات.

 

يقاوم الشاعر ــ مؤمن سمير ــ بحكاياته مع إدراكه الدائم بأهمية فتح أبوابا للتواصل مع الآخرين، وربما أيضا ليضاعف حجم مسرح أقداره ويعيد إنتاجها، ولكن علي مقاس  أحلامه وتصوراته التي يشك في يقينها وثباتها الوهمي.

 

يشار إلي أن الشاعر “مؤمن سمير”، كاتب وباحث قانوني، صدر له حوالي عشرين كتابا متنوعا بين النقد والمسرح ، نذكر من بينها: “فأس وحفرات في اللحم وأوكار اللعب مع الحياة” والصادر عن دار النابغة عام 2021. “أبعد بلد في الخيال” وصدر عن دار الأدهم للنشر عام 2022. مسرحية “صانع المربعات”. بالإضافة إلي أعمال “حيز الأثم”، “إغفاءة الحطاب الأعمي”، “بصيرة المتشكك”، “رفة شبح في الظهيرة”، “أناشيد الغيمة المارقة”، “تأطير الهذيان”، “أصوات تحت الأظافر”، “غذاء السمك”، “سلة إيروتكا تحت نافذتك”، “إضاءة خافتة وموسيقي”، “هواء جاف يجرح الملامح”، “كونشرتو العتمة”، “ممر عميان الحروب”، “بلا خمر ولا نبيذ”، “السريون القدماء” وغيرها.      

الشاعر مؤمن سمير ديوان شوكة الراوي العليم مؤسسة بتانة الثقافية بصيرة المتشكك إغفاءة الحطاب الأعمي

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