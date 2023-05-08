الباز: مصر لها دور كبير فى قرار عودة سوريا للجامعة العربية

قال الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة “الدستور”، إن مصر لها دور كبير في قرار مجلس وزراء خارجية الدول العربية بعودة سوريا للجامعة العربية.

وأضاف خلال تقديم برنامج "آخر النهار" المذاع عبر فضائية "النهار"، أن قرار عودة سوريا للجامعة العربية حدث ضخم جدًا، مردفا: "من 12 سنة، تم تجميد مقعد سوريا، بسبب الأزمة الداخلية وتدخلات دول عديدة، وده درس لابد الناس تفهمه، الدولة لما تدخل في فوضى بتنتهي، لما يبقى فيه صراع واقتتال أهلي تنتهي الدولة، عندما لا يكون هناك جيش موحد ولاؤه للبلد".

ولفت إلى أن مصر كانت في مقدمة الدول التي عملت لتعود سوريا دولة مستقرة مستقلة، لأن سوريا لها وضعية خاصة في الكيان العربي، وقرار عودة سوريا تعني أن المكون العربي له الدور الأساسي في إنهاء الأزمة في سوريا.

وأردف: "بعد قرار عودة سوريا ننتظر خروج عدد كبير من السوريين من مصر لبلدهم مرة أخرى".