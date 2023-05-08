مجدى بدران: مصر انتصرت على كورونا قبل دول العالم

كشف مجدي بدران، عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة، عن أهمية المبادرة الرئاسية للكشف عن الأمراض الوراثية.

وقال خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "حديث الأخبار"، والمُذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، مساء اليوم الأحد، إن المبادرات الرئاسية في قطاع الصحة تهتم جدًا بصحة الإنسان المصري بهدف الوصول لصحة أفضل وسلامة أفضل وأجيال بشكل عام.

وأضاف أن هناك اهتمام كبير بصحة المصريين من خلال مهاجمة هذه المبادرات لأمراض قبل حدوثها، حيث قامت مصر بالانتصار على كورونا قبل أغلب دول العالم، فضلًا عن الانتصار على المتحورات الجديدة.

وأشار إلى أن هناك تغير شامل في المنظومة الصحية المصرية، فضلًا عن تعزيز استراتيجية الوقاية من الأمراض ومضاعفتها، بجانب نشر الوعي عن المواطنين، موضحًا أن المبادرة الرئاسية تهدف لخلق أجيال جديدة خالية من مسببات الإعاقة.

وأكد أن المبادرة الرئاسية تستهدف الكشف عن 19 مرض وراثي لدي الأطفال المبتسريين، موضحًا أن المبادرات تساهم في تقديم خدمة أفضل للمواطنين في مختلف الأعمار.