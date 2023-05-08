كرم السقا: استراتيجية حقوق الإنسان أبرز محاور النقاش فى الحوار الوطنى

كشف كريم السقا عضو لجنة العفو الرئاسي، وأحد المشاركين في الحوار الوطنى، كواليس مشاركته في الحوار الوطني.

وقال خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "مساء دي إم سي"، مع الإعلامي إيمان الحصري، والمُذاع عبر فضائية "دي إم سي"، مساء اليوم الأحد،إن اللجنة تحتاج مساندة الحوار الوطنى لها في وضع آليات تنفيذية وتشريعية لتصفية ملف المحبوسين احتياطيا لأن الملف معقد، فهناك أناس عليهم عدة قضايا وأناس موضوعهم معقد لأن جنسياتها مختلفة، وهذا لن يحل من خلال جهود كيان واحد أو مؤسسة واحدة ولكن بجهود الجميع ولا بد من الاتفاق على آليات واضحة للغاية .

وأضاف أننا في لجنة العفو الرئاسى لدينا تصور بشأن قانون الحبس الاحتياطي وكيفية تطوير القانون وتصور لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان وإذا تم تنفيذها بشكل حرفي ستحدث طفرة في مجال حقوق الإنسان في مصر وستكون أحد أهم الأسباب لتصفية هذا الملف.

وأوضح أن قانون الأحوال الشخصية والجنائية والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان وإصلاح المؤسسات العقابية والحبس الاحتياطي محاور رئيسية للنقاش في لجنة حقوق الإنسان بالحوار الوطنى وهذا يعكس اهتمام الدولة لفتح المجال للنقاش في كل القضايا.