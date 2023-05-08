عمرو عز: الحوار الوطنى فرصة عظيمة يجب استثمارها

كشف عمرو عز، أحد المشاركين في الحوار الوطنى، عن كواليس مشاركته في الحوار الوطني.

وقال خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "مساء دي إم سي"، مع الإعلامي إيمان الحصري، والمُذاع عبر فضائية "دي إم سي"، مساء اليوم الأحد، إن الحوار الوطنى فرصة أن يتحدث الناس مع بعضها، متابعًا: الحوار فرصة عظيمة لابد من استثمارها والمساهمة في إنجاح الحوار الوطني، ومن تلقى الدعوة يجب أن يشارك.

وأضاف: "أخذنا ضمانات بأنه لن يكون هناك حساسية في الحوار، وطرح كل الموضوعات على طاولة النقاش ونخرج بنتائج لنتعاون على تحقيقها".

وتابع: "لن يتم الحديث بخوف في الحوار الوطنى وسقف الكلام في الحوار الوطنى مرتفع للغاية، وسنتلزم بدستور الدولة والعناصر المكونة للدولة ونحترمها".