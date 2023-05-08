كاتبة صحفية: بعض الفنانين ينشرون تفاصيل حياتهم ثم يتهمون الصحفيين بالتطفل

علقت الكتابة الصحفية دينا عبد العليم، على تغطية الصحفيين للجنازات، مؤكدة أن بعض الفنانين ينشرون تفاصيل حياتهم الشخصية على السوشيال ميديا ثم يتهمون الصحفيين بالتطفل.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "مساء دي إم سي"، مع الإعلامي إيمان الحصري، والمُذاع عبر فضائية "دي إم سي"، مساء الأحد، أنه لابد من تدريب الصحفي أن لديه مهمة لابد أن ينجزها، ولكن يجب تدريبه على أنه سيتعرض لعدد من الظروف، وستكون هناك أشياء معينة قد تعوق مهمته، وإذا لم يقوم بمهامه لأعذار مقبولة لا ينبغي أن تعاقبه المؤسسة.

وأوضحت أن أُسر بعض المشاهير يرفضون تصوير الجنازات ويتم الاستجابة لطلبهم، متابعة: "لا يمكن أن أغامر بسمعة واسم الجورنال وتاريخه من أجل عنوان جذاب، وكل مؤسسة صحفية لديها مجموعة من القيم المبادئ هي من تضعها غير القيم والمبادئ التي أقسم عليها الصحفيون داخل نقابة الصحفيين".

وأردفت: "نحن طوال الوقت في اليوم السابع منذ انتشار السوشيال ميديا وأصبحت هناك هرولة من الأخبار والنجوم والصور والعناوين، لدينا مبدأ ثابت لا يتغير أن حياة الفنان خاصة لا نتدخل فيها، ولابد لكل مؤسسة أن تضع مجموعة من القيم والمبادئ لا يتجاوزها".

وتابعت: "بعض الفنانات ينتشرون كل ما يخص حياتهم اليومية عبر السوشيال ميديا، وصفحاتهم يتابعها الكثيرين لأنها صفحة عامة".