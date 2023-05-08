الإثنين 08 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

سموحة والداخلية يتأهلان لدور الـ 16 ببطولة كأس مصر

سموحة
سموحة

تأهل فريق سموحة إلى دور الـ 16 لبطولة كأس مصر موسم 2022-2023، بفوزه على ألو إيجيبت بهدفين دون مقابل، ضمن منافسات دور الـ 32 للمسابقة.

وتقدم ألو إيجيبت بهدف عن طريق محمد سليمان في الدقيقة 17، قبل أن يدرك حسين فيصل التعادل لسموحة في الدقيقة 51.

وفي الدقيقة 75 سجل أحمد مصطفى الهدف الثاني لسموحة، ليعبر بفريقه إلى الدور المقبل.

وفي نفس الدور، فاز الداخلية على أسوان ليتأهل إلى دور الـ 16، بعد التعادل في الوقت الأصلي بهدفين لمثلهما.

 تقدم أحمد شديد للداخلية في الدقيقة 21، قبل أن يدرك إسلام جمال التعادل لأسوان في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الأول.

 وفي الدقيقة 68 أضاف محمد طلعت الهدف الثاني للداخلية، فيما أدرك مصطفى عبد الرسول التعادل مجددا لأسوان في الدقيقة الرابعة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني.

 وبعد نهاية المباراة في الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل بهدفين لكل فريقه لجأ الفريقان إلى ضربات الترجيح التي ابتسمت للداخلية وفاز بـ 4 ركلات مقابل 3.

وينتظر الداخلية في دور الـ 16، الفائز من مباراة الأهلي ضد منتخب السويس.

سموحة ألو إيجيبت كاس مصر الداخلية أسوان

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