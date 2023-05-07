الأحد 07 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

حبس المتهم بحيازة كمية كبيرة من المخدرات بالشروق

المتهم
المتهم

قررت نيابة الشروق وبدر حبس المتهم بحيازة كمية كبيرة من المواد المخدرة بقصد الاتجار بمنطقة الشروق، 4 أيام على ذمة التحقيقات وأمرت بإرسال عينة من المضبوطات للمعمل الكيميائي لفحصها وتحليلها وإعداد تقرير مفصل عنها.

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة قد تمكنت من ضبط (سائق "له معلومات جنائية" - مقيم بمحافظة الغربية)، حال استقلاله سيارة "ميكروباص" تابعة لإحدى شركات الرحلات بدائرة قسم شرطة الشروق، وبحوزته (كمية من مخدر الهيدرو وزنت 3 كجم - مـبلغ مالي - هاتفي محمول).

وبمواجهته اعترف بتحصله على المواد المخدرة من (أحد الأشخاص - مقيم بمحافظة الإسماعيلية) بقصد توصيلها لآخر بمحافظة الدقهلية مقابل مبلغ مالي، وأن المبلغ المضبوط من متحصلات نشاطه الإجرامي.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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