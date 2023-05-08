حالة فريدة.. أم تضع مولودا رغم مداومتها على جهاز الغسيل الكلوى بسوهاج

رزقت اليوم سيدة ذات 37 عاما من محافظة سوهاج بطفلة، في واقعة أطلقت عليها مديرية صحة سوهاج بـ «معجزة» حيث تخضع الأم للغسيل الكلوي أسبوعيا عدة مرات بشكل دوري منذ 12 عاما، وفاقت بمحافظة سوهاج المعدلات والنسب القياسية العالمية لولادة أطفال لمريضات معاشات على الغسيل الكلوي، حيث تبلغ نسبه نجاح الحمل والولادة 2. -1.2% من الحالات التي يحملن والتي لا تتجاوز الـ 7% من إجمالي مرضى الغسيل الكلوي حول العالم يتمكن حملهن، وفقا لبيان مديرية صحة سوهاج.

السيدة نجلاء صلاح الدين مع طاقم المشفى

السيدة نجلاء صلاح الدين مع طاقم المشفى



وأوضح البيان ولادة الطفلة رحمة علاء أحمد محمد لوالدتها السيدة نجلاء صلاح الدين محمد، 37 عاما، المعاشة على الغسيل الكلوي بمحافظة سوهاج بمستشفي البلينا المركزي التي تقوم بعمل غسيل كلوي منذ 12 عاما.

الطفلة رحمة علاء

وتمت متابعة الحمل والإشراف عليه من قبل كافة قيادات المديرية ومستشفى سوهاج العام والبلينا المركزي، وتوفير كافة المتطلبات لضمان سلامة الحالة وطفلها، حيث تم توفير قرار غسيل لـ 6 جلسات أسبوعيا على نفقة الدولة لسلامة الأم والطفل، حتى تمت ولادة الطفلة بحالة جيدة ووالدتها أيضا.

طاقم المشفى

وأكدت صحة سوهاج أن هذه ثاني نجاح لولادة طفل لأم معاشة على الغسيل الكلوي بمحافظة سوهاج، موضحة في بيان ها أن ماحدث يعد معجزة اكتملت على يد أطباء قسمي الكلي والنساء بمستشفى البلينا الذين أطلقت عليهم أبطال.