دينا عبد العليم: تغطية جنازات الفنانين متعارف عليها صحفيا

علقت الكتابة الصحفية دينا عبد العليم، على تغطية الصحفيين للجنازات، قائلة إن تغطية جنازات الفنانين متعارف عليها صحفيًا، وأن الصحفيين أنفسهم ضد التجاوزات.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "مساء دي إم سي"، مع الإعلامي إيمان الحصري، والمُذاع عبر فضائية "دي إم سي"، مساء اليوم الأحد: "عندما يكون هناك تقصير من الصحف في عدم تغطية أي حدث فني، فإن الفنانين يرسلون صورًا وفيديوهات بما حدث بشأن تلك الأحداث".

وأشارت إلى أن ما حدث من تجاوز في جنازة الفنان الراحل مصطفى درويش أمر مرفوض وهذا حق أهل المتوفى أن يغضبوا.

وتابعت: "وارد أن يحدث من أكثر من طرف حتى لو لم يكن من صحفيين أن يبتسم لأسباب خارجة عن إرادته وهو خروج عن سياق"، مضيفة: "إذا طلب أهل المتوفى عدم تصوير الجنازة لابد للصحفى أن يمتثل لهذه التعليمات وكذلك في الأفراح".