ضاحي: 8 مليارات جنيه تُنفق سنويا تكلفة الأدوية داخل التأمين الصحي

قال الدكتور محمد ضاحي رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي، إن 8 مليارات جنيه تُنفق سنويا تكلفة الأدوية المقدمة داخل التأمين الصحي.

وأضاف «ضاحي»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية قصواء الخلالي مقدمة برنامج «في المساء مع قصواء» على قناة «CBC»، أن الرعاية الصحية في مصر في عام 2014 كانت تعاني من مشكلة في توفير وإتاحة الأدوية والمستلزمات وبعض الإجراءات، لكن بداية من عام 2018 ومع صدور قانون التأمين الصحي الشامل كان لزاما على الهيئة العامة للتأمين الصحي التماشى مع رؤية مصر 2030 لتحقيق التنمية المستدامة الشاملة.

ولفت إلى أنه تم العمل على عدة محاور منها التوسع في التغطية التأمينية لأطياف الشعب المصري وتقديم الخدمات الطبية في المبادرات الرئاسية، منوهًا أنه حتى عام 2020 كان نحو 53.7 مليون مواطن يتميزون بالتغطية التأمينية، وفي النصف الثاني من العام ذاته وافق رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي على ضم فئات أخرى جديدة، ويتم الآن فئات أخرى لضمها لمظلة التأمين الصحي، وأصبح لدينا 69 مليون مصري تغطيهم مظلة التأمين الصحي.