الإثنين 08 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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المسلمانى: محطة السكة الحديد الجديدة فى بشتيل صناعة الأمل

المسلماني
المسلماني

سلط برنامج الطبعة الأولى، مع الإعلامي أحمد المسلماني، الضوء على محطة السكة الحديد فى بشتيل.

وقال المسلماني، خلال تقديم برنامجه "الطبعة الأولي"، والمُذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء اليوم الأحد، :"محطة السكة الحديد فى بشتيل صناعة الأمل، حيث أن الأعدادا الكبيرة من المواطنين المسافرين أحدثت ضغط على محطة الجيزة ورمسيس.

وأضاف أن الهدف من إنشاء المحطة تخفيف الزحام والضغط الكبير وحتى يكونوا متواجدين فى محطة ثالثة لتسهيل حركة المواطنين، لافتا إلى أن بشتيل تشهد تطورا كبيرا وتحديثا غير مسبوق بسبب هذه المحطة فهى 3 أضعاف محطة قطارات رمسيسز 

وأشار إلى أنه يوجد 6 خطوط بالمحطة بطول 22 كيلو متر، وهى المحطة عند أعلى مستوى حديث طبقا لتوجيهات الرئيس السيسى، وبها شاشات تغ-تعرض إرشادات للمواطنين، وبها مول ومناطق إستثمارية محيطة بها، وكراسى تستوعب الركاب. 

وتابع أحمد المسلمانى: كما أن المحطة ليست مجرد محطة كبيرة وعملاقة وإنما الشكل الفرعونى حاضر فى بشتيل وخاصة المتجهين للصعيد، وفيها هرم زجاجى وشكل فرعونى ومسلات، كما أنها ستكون جزءا رئيسيا من تسهيل حركة المرور وتخفيف حركة الزحام وتسهيل حركة ربع مليون من الركاب.

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