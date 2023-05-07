الإثنين 08 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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الزراعة: نسعى لتوسيع رقعة الأراضى المزروعة والخروج من الوادى

الأراضى
الأراضى

كشف الدكتور محمد القرش المتحدث باسم وزارة الزراعة، عن جهود الدولة في دعم القطاع الزراعي.

وقال خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "الحياة اليوم"، مع الإعلامية لبني عسل، والمُذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء اليوم الأحد، إن هناك جهودا كبيرة تقوم بها الدولة المصرية، حيث تنظر للقطاع الزراعى نظرة خاصة لتوفير الأمن الغذائي للشعب المصرى.

وأضاف أن نتائج هذه الجهود نراها بصورة معاكسة بشأن ماذا لو لم نقم بهذه الجهود في ظل الأزمات التي ضربت العالم.

وأوضح محمد القرش، أن الإجراءات التي اتخذتها الدولة المصرية في زيادة الإنتاج الزراعي كانت في نطاقها الصحيح، سنظل نعمل لتحقيق الأمن الغذائي للمواطن المصرى.

وتابع المتحدث باسم وزارة الزراعة: "نسعى لتوسيع رقعة الأراضى المزروعة والخروج من الوادى الضيق وضخ استثمارات أكبر للقطاع الزراعى وزيادة وحدة إنتاجية الأرض".

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