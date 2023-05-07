الإثنين 08 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

حبس شخصين بتهمة احتجاز مواطن والتعدي عليه بالضرب داخل شقة بالمعصرة

حبس
حبس

قررت نيابة المعصرة الجزئية، حبس شخصين بتهمة احتجاز مواطن وإكراهه على توقيع إيصالات أمانة، 4 أيام على ذمة التحقيقات، والتحري حول الواقعة.

وكشفت التحقيقات عن تفاصيل الواقعة بالكامل وتبين أن المتهمين استدرجوا المجني عليه لشقة أحدهما بدائرة القسم واحتجازه وتقييده والتعدي عليه بالضرب وتصويره وإكراهه على توقيع إيصالي أمانة.

وأفادت التحقيقات أن المتهمين أكدوا ارتكابهم للواقعة مبررين ذلك أن المجني عليه نصب على أحدهما والاستيلاء منه على مبلغ مالي، عقب إيهامه بقدرته على استخراج تأشيرة سفر له لإحدى الدول العربية إلا أنه لم يقم بذلك أو رد المبلغ.

البداية عندما تلقى قسم شرطة المعصرة بمديرية أمن القاهرة بلاغا من (أحد الأشخاص - مقيم بمحافظة سوهاج) بتضرره من (شخصين- مقيمان بمحافظة القاهرة) لقيامهما باستدراجه لشقة أحدهما بدائرة القسم واحتجازه.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهما وأمكن ضبطهما، وبحوزة أحدهما الإيصالين المُشار إليهما وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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