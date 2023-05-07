الإثنين 08 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

صناعة البرلمان: طرح الصناعة ضمن قضايا الحوار الوطني خطوة مهمة للانطلاق للجمهورية الجديدة

النائب مدحت الكمار
النائب مدحت الكمار

أكد النائب مدحت الكمار عضو لجنة الصناعة، أن الدولة أولت اهتماما غير مسبوق بقطاع الصناعة طوال السنوات الماضية، وهو ما انعكس في زيادة انتاجية المصانع المصرية، وزيادة عدد المصانع وتنوع أنشطتها، مشيرًا إلى أن طرح الصناعة كقضية، ضمن قضايا المحور الاقتصادي بالحوار الوطني، خطوة ضرورية لبحث آليات تعزيز مساهمة الصناعة في الاقتصاد المصري.

ولفت الكمار في تصريح صحفي له اليوم، إلىى أهمية بحث ومناقشة الحوار الوطني، أهداف وخريطة الصناعة في المديين القصير والمتوسط، والصناعات القائمة والمتعثرة والصناعات الجديدة، ودور الدولة في التنمية الصناعية، وسياسات تحفيز الصناعة في مصر على مستوى السياسات النقدية والمالية، علاوة على استمرار إيجاد حلول للمشكلات التي تواجه أصحاب المصانع والمستثمرين على أرض الواقع.

وتوقع عضو مجلس النواب، أن يحظى المحور الاقتصادي بالحوار الوطني على اهتمام كبير من جانب المشاركين، في ظل الظروف والأوضاع الراهنة والتأثيرات السلبية للأزمة الاقتصادية العالمية الناتجة عن الحرب الروسية الأوكرانية على الاقتصاد المصري، وزيادة نسبة التضخم العالمي وهو ما يتطلب حلولًا واقعية لمواجهتها.

وأشار عضو صناعة البرلمان، إلى أن الدولة المصرية بقيادة الرئيس السيسي، أولت اهتمامًا غير مسبوق بقطاع الصناعة لتحقيق التنمية الصناعية المستهدفة في جميع القطاعات ، كما أن الاستراتيجية الوطنية للتنمية الصناعية تستهدف تحقيق نسبة 8% معدل نمو صناعي، وزيادة نصيب الصناعة من الناتج المحلي الإجمالي إلى 20%، من 17% موجودة الآن، علاوة على الوصول إلى معدل نمو للصادرات الصناعية ما بين 18% و25% سنويًا.

واختتم النائب مدحت الكمار، أن مصر قادر وتستطيع تحت رؤية قيادتها السياسية ممثلة في الرئيس السيسي، في الانطلاق للجمهورية الجديدة باقتصاد قوي وواعد ومؤثر إقليميًا وعالميًا، مع تواصل سياسات الإصلاح والمالي.

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