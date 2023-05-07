محمود فوزى يكشف عن دور الأمانة الفنية بالحوار الوطنى والجنود الخفية

قال المستشار محمود فوزي، رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني، إن المشهد في حفل افتتاح الحوار الوطني، لم يكن ليخرج بهذه الصورة إلا إذا كان خلفه إعدادات معينة والتي قام بها فرق كبيرة.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "آخر النهار"، مع الدكتور محمد الباز، والمذاع عبر فضائية "النهار"، أن الأمانة الفنية مكونة من الرئيس وعدد كاف من الأكاديمية الوطنية للتدريب، وصل عددهم إلى 75 فردا، تم تقسيهم إلى أربعة فرق فريق لتقسيم المحتوى وتحليله سياسيًا واقتصاديًا واجتماعيًا، وفريق للتعامل مع قضايا الإعلام، وفريق متعلق بالعلاقات العامة، وفريق لوجيستيات، وجميعهم بذلوا جهودًا كبيرة خلال الفترة الماضية.

دور الأمانة الفنية للحوار

أشار إلى أن الأمانة الفنية هي جهاز تنفيذي، ينفذ ما ينتهي له مجلس الأمناء ويقوم بالتنسيقات الأخرى، كما أنه حلقة الوصل بين بعض أجهزة الدولة التي تتعامل معهم مثل أرض المعارض والهيئة الوطنية للإعلام.