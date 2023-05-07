الأحد 07 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

محمود فوزى يكشف عن دور الأمانة الفنية بالحوار الوطنى والجنود الخفية

المستشار محمود فوزي
المستشار محمود فوزي

قال المستشار محمود فوزي، رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني، إن المشهد في حفل افتتاح الحوار الوطني، لم يكن ليخرج بهذه الصورة إلا إذا كان خلفه إعدادات معينة والتي قام بها فرق كبيرة.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "آخر النهار"، مع الدكتور محمد الباز، والمذاع عبر فضائية "النهار"، أن الأمانة الفنية مكونة من الرئيس وعدد كاف من الأكاديمية الوطنية للتدريب، وصل عددهم إلى 75 فردا، تم تقسيهم إلى أربعة فرق فريق لتقسيم المحتوى وتحليله سياسيًا واقتصاديًا واجتماعيًا، وفريق للتعامل مع قضايا الإعلام، وفريق متعلق بالعلاقات العامة، وفريق لوجيستيات، وجميعهم بذلوا جهودًا كبيرة خلال الفترة الماضية. 

دور الأمانة الفنية للحوار

أشار إلى أن الأمانة الفنية هي جهاز تنفيذي، ينفذ ما ينتهي له مجلس الأمناء ويقوم بالتنسيقات الأخرى، كما أنه حلقة الوصل بين بعض أجهزة الدولة التي تتعامل معهم مثل أرض المعارض والهيئة الوطنية للإعلام. 

المستشار محمود فوزي الحوار الوطنى دور الأمانة الفنية أجهزة الدولة الأكاديمية الوطنية للتدريب

مواد متعلقة

جمال الكشكى: مبادرة الحوار الوطنى هى بداية مسار صحيح وليست نهاية المطاف

عماد الدين حسين: "على الحوار الوطنى معالجة التشوه الحزبى بمصر"

عماد الدين حسين: من أهداف الحوار الوطنى توفير فرص عمل وتقليل الاستيراد

الكشكى: الحوار الوطنى انتقل من النخبوية للشعبية والمناقشة فى الشوارع

الكشكى: حالة العشرة السياسية بين مجلس الأمناء مؤشر على نجاح الحوار الوطنى

الأكثر قراءة

أقوال المجنى عليها فى اتهام عاطل بابتزازها بصور لإجبارها على الرذيلة بالدقى

نموذج إجابة امتحان العربي تانيه ثانوي 2023

الخطيب أبرز الحاضرين.. بدء عزاء الكابتن الراحل هانى مصطفى

بسبب الميراث.. إصابة 4 أشخاص فى مشاجرة بإمبابة

إزالة 138 حالة تعد على الأراضى أملاك الدولة فى دمياط

«نظام الملك» و«عميده»

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أشرف عبدالشافي

ليالى أم كلثوم فى السودان

محمود خليل

«نظام الملك» و«عميده»

جمال-أسعد

الحوار الوطنى

د. منى حلمى

اضربنى أرجوك

وائل لطفي

كمال الطويل.. العملاق المصرى

أحمد الصغير

مصر.. حضارةٌ شريفة.. ووطنٌ كريم

ماجد حبته

واستعادت سوريا مقعدها

إسراء شوقي

من عبدالحليم لكوكب الشرق.. إرث «الموجى» خالد فى أسماع العرب

صور

فعاليات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

استعدادات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

تشييع جنازة الفنان مصطفى درويش

محطة تل أبيب

المزيد

عودة سوريا إلى جامعة الدول العربية.. كيف يؤثر على إسرائيل؟

خطة لمدة 5 سنوات.. كيف تستعد إسرائيل للمواجهة مع إيران؟

الخارجية الفلسطينية: ما يمارسه الاحتلال لا بد من الوقوف أمامه من الجامعة العربية ومجلس الأمن