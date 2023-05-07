الأحد 07 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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الحصري: سنناقش توفير مستلزمات الإنتاج للمزارعين وتطوير التعاونيات بالحوار الوطني

هشام الحصرى
هشام الحصرى

كشف النائب هشام الحصرى مقرر لجنة الزراعة بالحوار الوطنى، عن الملفات التي سيتم مناقشتها بالحوار الوطني.

وقال خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "الحياة اليوم"، مع الإعلامية لبني عسل، والمُذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء اليوم الأحد، إن اللجنة معنية بالتحديات التي واجهت العالم كله بسبب تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية وجائحة كورونا اللذان أدى إلى تأثر سلاسل الغذاء، وارتفاع سعره، وأصبحت الزراعة ضمن أبرز أولويات العالم ومنها مصر .

وأضاف:" في لجنة الزرعة بالحوار الوطني سنكون معنيين على مساعدة توسعة الرقعة الزراعية أفقيا ورأسيا لزيادة الإنتاج الزراعي، وتوفير مستلزمات الإنتاج للمزارعين، وتوفير التمويل اللازم وإنتاج حزم تمويلية لتشجيع الزراعة".

وتابع أنه سيتم مناقشة تطوير التعاونيات الزراعية لأنها القاطرة التي تساهم في التنمية الزراعية في أي دولة في العالم، ووضع سعر عادل للفلاح لشراء السلع منه، موضحا أن لجنة الزراعة بها زخم كبير للغاية وهناك العديد من طلبات المشاركة .

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