«نظام الملك» و«عميده»

توقع كل من عمر الخيام والحسن الصباح النجاح والتفوق والاشتهار لصديقهما حسن الطوسى «نظام الملك» كان فى محله. فبعد أن عبر «نظام الملك» مرحلة الطفولة والشباب، واكتسب العديد من المعارف الدينية والدنيوية، خاض رحلة تدريب على العمل الحكومى داخل الديوان السلطانى فى «غزنة»، التحق بعدها بخدمة الأمير السلجوقى «ألب أرسلان» الذى قدر مواهبه واستوعب أهمية ما يمتلكه «نظام الملك» من قدرات يمكن أن تساعده حين يصبح سلطانًا، وما إن جلس على منصة السلطنة حتى عيّنه وزيرًا.

امتاز «نظام الملك» بمقدار وافر من الذكاء السياسى، وكان يعرف جيدًا كيف يحقق أهدافه، وكيف يؤدى أدواره فى خدمة السلطة الأعلى منه. فعندما انتقل للعمل فى معية «ألب أرسلان» أثبت كفاءة نظرية واضحة فى فهم الصراعات وإدارتها، وعندما مات السلطان السلجوقى «طغرلبك» عم الأمير، وورث «أرسلان» السلطنة من بعده كان أول أمر فكر فيه هو التخلص من نخبة الحكم التى أحاطت بسلفه، وعلى رأسهم الوزير «عميد الملك»، واستعان فى ذلك بـ«نظام الملك»، وكان للأخير مصلحة مباشرة فى ذلك، لأنه كان يعلم أنه سيرث موقعه. المؤرخون المنحازون إلى الوزير يرون أنه لم يشارك فى قتل غريمه عميد الملك، فى حين يرى المنحازون ضده عكس ذلك، وأيًا كان الأمر فإن ثمة مصلحة مباشرة لـ«نظام الملك» فى اختفاء منافسه المخضرم. ويذكر «ابن كثير» فى البداية والنهاية وهو يحكى أحداث سنة ست وخمسين وأربعمائة: «فيها قبض السلطان ألب أرسلان على وزير عمه عميد الملك الكندرى وسجنه ببيته ثم أرسل إليه من قتله واعتمد فى الوزارة على نظام الملك وكان وزير صدق يكرم العلماء والفقراء». وتقول بعض الروايات التاريخية إن «عميد الملك» طلب من جلاده قبل تنفيذ حكم الإعدام الذى أصدره عليه «ألب أرسلان» إبلاغ رسالتين: واحدة إلى السلطان والأخرى إلى نظام الملك. فأما رسالته للسلطان فمفادها أن عمه «طغرلبك» أعطاه الدنيا فحكم فيها تحت رئاسته، وأما هو فأعطاه الآخرة حين حكم عليه بالإعدام ظلمًا لأنه سيقابل وجه ربه شهيدًا. أما رسالته إلى «نظام الملك» فكان ملخصها: «مَن قتل يُقتل».

١٠ سنوات كاملة قضاها «نظام الملك» فى خدمة «ألب أرسلان» استطاع فيها القضاء على الكثير من المتمردين على السلطان، وأحبط العديد من المؤامرات التى كانت تُحاك ضده. من ذلك على سبيل المثال المؤامرة التى حاكها الملك «شهاب الدولة» الذى أعلن الخروج عن الطاعة، وأراد أخذ ألب أرسلان، وخاف منه الأخير وظن أنه سيتمكن منه. هنالك ظهر الوزير «نظام الملك» وقال له: أيها الملك لا تخف، فإنى قد استدمت لك جندًا ما بارزوا عسكرًا إلا كسروه كائنًا ما كان، قال له السلطان: مَن هم؟ قال الوزير: جند يدعون لك وينصرونك بالتوجه فى صلواتهم وخلواتهم وهم العلماء والفقراء الصلحاء، فطابت نفس السلطان، وحين التقى «نظام الملك» مع «شهاب الدولة» لم يلبث أن كسره وقتل خلقًا من جنوده وقتل شهاب الدولة فى المعركة واجتمعت الكلمة على ألب أرسلان. وتواصلت المعارك التى خاضها «نظام الملك» بعد ذلك فى جهات عديدة من أجل التمكين لـ«ألب أرسلان».

دور أخطر قام به الوزير «نظام الملك» فى خدمة السلطان السلجوقى «ألب أرسلان» تمثل فى تربية وتنشئة ولى عهد الدولة الأمير «ملكشاه»، وكان من الطبيعى حين وصل «ملكشاه» إلى منصة السلطنة بعد وفاة «ألب أرسلان» أن يعتمد بشكل كامل على «نظام الملك» كوزير له، ليصبح رسميًا الرجل الثانى فى الدولة، وقد قضى فى هذا الموقع ٢٠ عامًا كاملة تحت رياسة «ملكشاه»، لعب خلالها دورًا مهمًا فى التمكين له. فبعد وفاة «ألب أرسلان» طمع أخوه فى السلطة، وحاول إقصاء «ملكشاه»، ولم يكن ذلك ليحدث بسبب وجود «نظام الملك»، فقد تمكن الأخير من الالتفاف على شقيق «أرسلان» وأوقف تقدمه إلى مدينة «الرى» وهزمه.

الإنجازات تمنح صاحبها قوة شخصية وثباتًا انفعاليًا فى مواجهة أخطر المواقف، كذلك كان «نظام الملك» قوى الشخصية شديد المراس فى مواجهة بلاط الحكم السلجوقى، وعلى رأسه السلطان «ملكشاه»، فقد وقف بصلابة ضد رغبة السلطان فى تعيين ولده «محمود» وليًا للعهد بإيعاز من زوجته «تركان خاتون»، ورأى «نظام الملك» أن الأقدر على النهوض بعبء السلطنة بعد «ملكشاه» هو ولده «بركيارق». إصرار «نظام الملك» على رأيه جعل السلطان يشعر بأن وزيره بات شريكًا له فى الملك فأرسل له رسالة بهذا المعنى، وعنفه على تنصيب أولاده فى الولايات وتخصيص الإقطاعيات لهم كما يحلو له. فما كان من «نظام الملك» إلا أن رد عليه برسالة أعنف عكست ثقته بنفسه.

وكان الوزير نظام الملك ممن يعظمون الصوفية تعظيمًا زائدًا، فعوتب فى ذلك، فقال: بينما أنا أخدم بعض الملوك جاءنى يومًا إنسان فقال لى: إلى متى أنت تخدم من تأكله الكلاب غدًا؟!.. اخدم من تنفعك خدمته ولا تخدم من تأكله الكلاب غدًا.. فلم أفهم ما يقول.. فاتفق أن ذلك الأمير سكر تلك الليلة فخرج فى أثناء الليل وهو ثمل، وكانت له كلاب تفترس الغرباء بالليل فلم تعرفه، فمزقته فأصبح وقد أكلته الكلاب، قال: فأنا أطلب مثل ذلك الشيخ.

وبغض النظر عن مستوى الوجاهة العقلية فى هذه الرواية، إلا أنها تمنحك مؤشرًا على أن «نظام الملك» رجل لم يتمتع فقط بالذكاء العقلى، بل أضاف إليه الصفاء الروحى والنفسى. شخصية بهذه التركيبة كان من الطبيعى أن تبز صاحبيها «الحسن الصباح وعمر الخيام»، نظرًا لأن مواهبها كانت تتسق مع المكان والمكانة التى حظت بها داخل دولاب الدولة السلجوقية، أضف إلى ذلك ما تمتعت به من ثقة بالنفس، ووضوح الهدف، وحالة التناغم بين إمكاناتها وطموحاتها.