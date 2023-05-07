الأحد 07 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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نقيب الفلاحين: الحوار الوطنى تواصل مباشر بين الشعب وقائده الرئيس السيسى

سيد خليفة
سيد خليفة

علّق الدكتور سيد خليفة نقيب الفلاحين، علي بدء جلسات الحوار الوطني.

وقال خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "الحياة اليوم"، مع الإعلامية لبني عسل، والمُذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء اليوم الأحد، إن الحوار الوطنى خطوة مهمة وغير مسبوقة في تاريخ مصر، حيث يعد تواصل مباشر بين الشعب وقائده الرئيس عبدالفتاح السيسى.

وأضاف، أن الرئيس السيسى منذ توليه الحكم يتبنى دبلوماسية التنمية الشاملة، مشيرًا إلى أن القطاع الزراعى من أهم القطاعات ليس في مصر، ولكن العالم كله والأمن الغذائي قضية محورية في العالم أجمع.

وأوضح الدكتور سيد خليفة، أن هناك تحديات تواجه القطاع الزراعي ولا بد أن نضع حلولا ومقترحات بآليات تنفيذ ونبنى على ما سبق من تنفيذه من إنجازات.

ولفت نقيب الفلاحين إلى أن قطاع الزراعة شهد نهضة زراعية في عهد الرئيس السيسى غير مسبوقة، من وجود مشروعات التوسع الأفقى والرأسي والصوب الزراعية، وزيادة الإنتاج الزراعى والسمكى وهناك انحياز من الرئيس السيسى للفلاح.

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