برلماني: الدفع بالمرأة والشباب من خلال الحوار الوطني يحسب لعصر الرئيس السيسي

أكد النائب محمود توشكى، عضو لجنة الشباب بمجلس النواب، إن ما يحسب للرئيس السيسي بقوة وطوال السنوات الماضية، إعطائه دفعة حقيقية للمرأة والشباب. فالمرأة والشباب تحصلا على حقوق ومكتسبات لم تكن موجودة، في أي عصر من العصور.

ونوه توشكى في تصريح صحفي له اليوم، بأهمية الحوار الوطني والدفع بالمرأة والشباب من خلال جلساته، قائلًا: “إن حالة الحوار تعد مكتسبات وحالة إيجابية في حد ذاتها في ظل العديد من التحديات العالمية والإقليمية”.

وأوضح عضو مجلس النواب، أن ملف المرأة حقق الكثير من الإنجازات، في عهد الرئيس السيسي والمرأة المصرية تعيش عصرًًا ذهبيًا حقيقيًا بكل ما تحمله الكلمة من معنى.لافتا إلى الأهمية الشديدة إلى الاستراتجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية عام 2030.

وأشار توشكى، إلى الاهتمام بالشباب واعتبار قضايا الشباب وتمكينهم وتواجده بالمناصب التنفيذية وكنواب للوزراء، وغيرها أولوية للدولة المصرية.

وأكمل أن من أهم مميزات جلسات الحوار الوطني الدائرة الآن الدفع بالشباب والمرأة والاستماع لهم ولمقترحاتهم.

واختتم النائب محمود توشكى، أن طرح مختلف القضايا في الحوار الوطني يعكس حرص الدولة المصرية، على عرض المشاكل والتحديات الراهنة بحرية وشفافية، وهو ما يمهد الطريق لخبراء الاقتصاد والمستثمرين للتعرض إلى كافة التحديات الاقتصادية، وإلى بلورة رؤية خاصة بمستقبل الوطن.