الأحد 07 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

انتهاء منحة تدريب الشباب على البحارة في محافظة دمياط

دمياط
دمياط

تابعت  الدكتورة منال عوض محافظ دمياط ، سير الاختبارات المنعقدة للمتقدمين للمنحة المجانية لتدريب بحارة اليخوت المقدمة من مؤسسة ساويرس لتدريب بحارة اليخوت وفقًا للبروتوكول المبرم بين المحافظة والمؤسسة.

حيث تمت الاختبارات على مدار يومين بمكتبة مصر العامة بمدينة عزبة البرج، مقر إطلاق البروتوكول، والتى تضمنت إجراء تحليل للمخدرات بالتنسيق مع صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، وأيضًا مقابلات شخصية واختبارات نفسية و مدى الالمام بمبادئ اللغة الانجليزية واللياقة الطبية ، حيث خضع المتقدمين من خلال الموقع الإلكتروني للمنحة لتلك الاختبارات والمقابلات تمهيدًا لتأهيلهم للمراحل النهائية بمعهد البحر الأحمر لليخوت.

هذا ويشار إلى توقيع الدكتورة منال عوض محافظ دمياط و الدكتورة نوال يوسف المدير التنفيذي لمؤسسة ساويرس لتدريب بحارة اليخوت لبروتوكول تعاون يهدف إلى تقديم منحة تدريبية مجانية لتدريب بحارة اليخوت حمولة ٢٠٠طن فأقل وذلك من أبناء المحافظة شاملة تكاليف الاقامة والتنقلات ولمدة عام كامل .

أعلنت  الدكتورة منال عوض محافظ دمياط عن إزالة ١٢ حالة تعدى على أملاك الدولة على مساحة ١٨٨٨ متر مربع تابعين لولاية الإدارة العامة لحماية وتطوير نهر النيل بمركز ومدينة فارسكور وذلك ضمن حملات الموجة ال٢١ لازالة التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية فى مرحلتها الأولى.

وأضافت محافظ دمياط أنه قد بلغ إجمالي ما تم إزالة حتى الآن  ١٣٨ حالة تعدى بمناطق مختلفة منذ انطلاق الموجة وذلك بمساحة اجمالية ٢١١٥٦ متر مربع، مؤكده على استمرار تلك الأعمال لتنفيذ توجيهات القيادة السياسية باسترداد أملاك الدولة وتطبيق القانون وفرض هيبة الدولة .

محافظ دمياط دمياط إقليم محافظة دمياط الدكتورة منال عوض

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