الأحد 07 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

"يد الأهلي" بطلًا لكأس السوبر الإفريقي على حساب الزمالك

الأهلي - الزمالك
الأهلي - الزمالك

توج رجال الفريق الأول لكرة اليد بالأهلي، ببطولة كأس السوبر الإفريقي بعد التغلب على الزمالك في المباراة النهائية بنتيجة 27/24.

ويستضيف الأهلي بطولتي السوبر الإفريقي وكأس الكؤوس في صالة الأمير عبد الله الفيصل في فرع النادي بالجزيرة.

وحجز الأهلي مقعده في مونديال الأندية للعام الثاني على التوالي لأول مرة في تاريخه.

وتوج الأهلي بالسوبر الإفريقي للمرة الثانية على التوالي والثالثة تاريخيا ليقلص الفارق مع الزمالك صاحب الـ7 ألقاب.

جاء الشوط الأول قويا للغاية بين الفريقين وظلت النتيجة متعادلة حتى 7/7.

وخلال النصف الثاني من الشوط نجح لاعبو الأهلي في توسيع الفارق لستة أهداف كاملة قبل أن ينتهي بنتيجة 14/9.

بدأ الشوط الثاني بأفضلية كبيرة للأهلي ونجح لاعبوه في توسيع الفارق لسبعة أهداف لتصبح النتيجة 19/12 مع مرور 5 دقائق من الشوط قبل أن يتقلص الفارق لتصبح النتيجة 20/14 مع الدقيقة 40.

نجح الزمالك في تقليص الفارق لـ4 أهداف وتعرض علي زين لإصابة قوية على مستوى الركبة وغادر الملعب مع انتصاف الشوط الثاني.

استمر فارق الأربعة أهداف لتصبح النتيجة 24/20 لصالح الأهلي قبل عشر دقائق على نهاية المباراة.

استفاق لاعبو الزمالك بقوة ونجحوا في تقليص الفارق لهدف وحيد لتصبح النتيجة 24/23 لتشتعل المباراة قبل 5 دقائق فقط على النهاية.

عاد لاعبو الأهلي للسيطرة على المباراة وتوسيع الفارق في الدقائق الأخيرة لينهون المباراة لصالحهم بنتيجة 27/24.

وانطلقت احتفالات لاعبي الأهلي وجماهيره في صالة الأمير عبد الله الفيصل لتعلن عن سيطرة الأهلي على كرة اليد وفوزه بجميع بطولات الموسم حتى الآن عدا كأس السوبر المحلي التي حسمها الأبيض.

الاهلى الزمالك كأس السوبر الإفريقي كرة اليد مونديال الاندية

الأكثر قراءة

أقوال المجنى عليها فى اتهام عاطل بابتزازها بصور لإجبارها على الرذيلة بالدقى

نموذج إجابة امتحان العربي تانيه ثانوي 2023

الخطيب أبرز الحاضرين.. بدء عزاء الكابتن الراحل هانى مصطفى

بسبب الميراث.. إصابة 4 أشخاص فى مشاجرة بإمبابة

إزالة 138 حالة تعد على الأراضى أملاك الدولة فى دمياط

«نظام الملك» و«عميده»

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أشرف عبدالشافي

ليالى أم كلثوم فى السودان

محمود خليل

«نظام الملك» و«عميده»

جمال-أسعد

الحوار الوطنى

د. منى حلمى

اضربنى أرجوك

وائل لطفي

كمال الطويل.. العملاق المصرى

أحمد الصغير

مصر.. حضارةٌ شريفة.. ووطنٌ كريم

ماجد حبته

واستعادت سوريا مقعدها

إسراء شوقي

من عبدالحليم لكوكب الشرق.. إرث «الموجى» خالد فى أسماع العرب

صور

فعاليات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

استعدادات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

تشييع جنازة الفنان مصطفى درويش

محطة تل أبيب

المزيد

عودة سوريا إلى جامعة الدول العربية.. كيف يؤثر على إسرائيل؟

خطة لمدة 5 سنوات.. كيف تستعد إسرائيل للمواجهة مع إيران؟

الخارجية الفلسطينية: ما يمارسه الاحتلال لا بد من الوقوف أمامه من الجامعة العربية ومجلس الأمن