"يد الأهلي" بطلًا لكأس السوبر الإفريقي على حساب الزمالك

توج رجال الفريق الأول لكرة اليد بالأهلي، ببطولة كأس السوبر الإفريقي بعد التغلب على الزمالك في المباراة النهائية بنتيجة 27/24.

ويستضيف الأهلي بطولتي السوبر الإفريقي وكأس الكؤوس في صالة الأمير عبد الله الفيصل في فرع النادي بالجزيرة.

وحجز الأهلي مقعده في مونديال الأندية للعام الثاني على التوالي لأول مرة في تاريخه.

وتوج الأهلي بالسوبر الإفريقي للمرة الثانية على التوالي والثالثة تاريخيا ليقلص الفارق مع الزمالك صاحب الـ7 ألقاب.

جاء الشوط الأول قويا للغاية بين الفريقين وظلت النتيجة متعادلة حتى 7/7.

وخلال النصف الثاني من الشوط نجح لاعبو الأهلي في توسيع الفارق لستة أهداف كاملة قبل أن ينتهي بنتيجة 14/9.

بدأ الشوط الثاني بأفضلية كبيرة للأهلي ونجح لاعبوه في توسيع الفارق لسبعة أهداف لتصبح النتيجة 19/12 مع مرور 5 دقائق من الشوط قبل أن يتقلص الفارق لتصبح النتيجة 20/14 مع الدقيقة 40.

نجح الزمالك في تقليص الفارق لـ4 أهداف وتعرض علي زين لإصابة قوية على مستوى الركبة وغادر الملعب مع انتصاف الشوط الثاني.

استمر فارق الأربعة أهداف لتصبح النتيجة 24/20 لصالح الأهلي قبل عشر دقائق على نهاية المباراة.

استفاق لاعبو الزمالك بقوة ونجحوا في تقليص الفارق لهدف وحيد لتصبح النتيجة 24/23 لتشتعل المباراة قبل 5 دقائق فقط على النهاية.

عاد لاعبو الأهلي للسيطرة على المباراة وتوسيع الفارق في الدقائق الأخيرة لينهون المباراة لصالحهم بنتيجة 27/24.

وانطلقت احتفالات لاعبي الأهلي وجماهيره في صالة الأمير عبد الله الفيصل لتعلن عن سيطرة الأهلي على كرة اليد وفوزه بجميع بطولات الموسم حتى الآن عدا كأس السوبر المحلي التي حسمها الأبيض.