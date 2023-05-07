مستشار الوزراء لمقاطعة ألبرتا الكندية: "فخورة بانتمائى لمصر"

قالت الدكتورة داليا الشافعي، مستشار رئيس وزراء مقاطعة ألبرتا الكندية، إنها سعيدة للغاية بالمنصب الذي وصلت له كمستشارة لرئيس وزراء مقاطعة ألبرتا الكندية، موضحة أنها فخورة بأنها مصرية مقيمة بالخارج.

وأضافت مستشار رئيس وزراء مقاطعة ألبرتا الكندية، خلال تصريحاتها ببرنامج الحياة اليوم، المذاع على قناة الجياة، أنها دائما تفتخر بانتمائها لمصر، متابعة: سافرت كندا منذ 2005 ومكثت فيها 18 سنة، ووالدى ووالدتى كانا يحبان العمل الخيرى والأعمال الإنسانية والاندماج مع المجتمع العالمى بشكل شمولى.

وأوضحت أنه بعد أن انتهت من الدراسة وكنت متفوقة في المدرسة شاركت في العديد من الأعمال الخيرية، وحققت نجاحات كبيرة ليتم تعينها في هذا المنصب الرفيع في كندا.