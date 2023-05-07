الإثنين 08 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

مستشار الوزراء لمقاطعة ألبرتا الكندية: "فخورة بانتمائى لمصر"

الدكتورة داليا الشافعي
الدكتورة داليا الشافعي

 قالت الدكتورة داليا الشافعي، مستشار رئيس وزراء مقاطعة ألبرتا الكندية، إنها سعيدة للغاية بالمنصب الذي وصلت له كمستشارة لرئيس وزراء مقاطعة ألبرتا الكندية، موضحة أنها فخورة بأنها مصرية مقيمة بالخارج.

وأضافت مستشار رئيس وزراء مقاطعة ألبرتا الكندية، خلال تصريحاتها ببرنامج الحياة اليوم، المذاع على قناة الجياة، أنها دائما تفتخر بانتمائها لمصر، متابعة: سافرت كندا منذ 2005 ومكثت فيها 18 سنة، ووالدى ووالدتى كانا يحبان العمل الخيرى والأعمال الإنسانية والاندماج مع المجتمع العالمى بشكل شمولى.

وأوضحت أنه بعد أن انتهت من الدراسة وكنت متفوقة في المدرسة شاركت في العديد من الأعمال الخيرية، وحققت نجاحات كبيرة ليتم تعينها في هذا المنصب الرفيع في كندا.

مواد متعلقة

جامعة الدول العربية: عودة سوريا قرار سياسى عربى لمعالجة الأزمة السورية

مدبولى: مصر تدعم جهود المؤسسات الدولية والخاصة بزيادة حجم التمويل للدول النامية

مدبولى: مصر على أتم الاستعداد لتوفير الدعم الفنى والمؤسسى للدول الإفريقية

مدبولى: الدول النامية والأقل نموًا هى الأكثر تأثرًا بالعواقب السلبية

رئيس الوزراء: هناك دعم غير مسبوق من القيادة السياسية للمرأة المصرية

مدبولى: الاستراتيجية الجديدة بين مصر والبنك الدولى لدعم مصر للقضاء على الفقر

وزيرة التعاون: مصر ترتبط بعلاقات وثيقة مع البنك الدولي عبر التاريخ

"إكسترا نيوز" من معبر قسطل: جمعيات ومنظمات أهلية تقدم الدعم للسودان والعائدين منه

الأكثر قراءة

سعيد بدر: مهرجان النحت على الرمال بالإسكندرية فرصة لتنشيط السياحة

نموذج إجابة امتحان العربي تانيه ثانوي 2023

مواطن سورى لـ"الدستور": كنا ننتظر قرار العودة للجامعة العربية منذ سنوات طويلة

الباز: الجمهور يطالب الإعلام بمحتوى جاد لكن ملايين المشاهدات تذهب للتريندات التافهة

صحة الشيوخ توصى بـسرعة الانتهاء من أعمال تطوير مبنى الاستقبال بحميات المنيا

كرم السقا: استراتيجية حقوق الإنسان أبرز محاور النقاش فى الحوار الوطنى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أشرف عبدالشافي

ليالى أم كلثوم فى السودان

محمود خليل

«نظام الملك» و«عميده»

جمال-أسعد

الحوار الوطنى

د. منى حلمى

اضربنى أرجوك

وائل لطفي

كمال الطويل.. العملاق المصرى

أحمد الصغير

مصر.. حضارةٌ شريفة.. ووطنٌ كريم

ماجد حبته

واستعادت سوريا مقعدها

إسراء شوقي

من عبدالحليم لكوكب الشرق.. إرث «الموجى» خالد فى أسماع العرب

صور

فعاليات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

استعدادات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

تشييع جنازة الفنان مصطفى درويش

محطة تل أبيب

المزيد

عودة سوريا إلى جامعة الدول العربية.. كيف يؤثر على إسرائيل؟

خطة لمدة 5 سنوات.. كيف تستعد إسرائيل للمواجهة مع إيران؟

الخارجية الفلسطينية: ما يمارسه الاحتلال لا بد من الوقوف أمامه من الجامعة العربية ومجلس الأمن