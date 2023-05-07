الخطيب أبرز الحاضرين.. بدء عزاء الكابتن الراحل هانى مصطفى

بدأ مساء اليوم الأحد، عزاء الكابتن الراحل هاني مصطفى، بمسجد آل رشدان بعد صلاة المغرب، وذلك بحضور عدد من أفراد الأسرة والعائلة والأصدقاء والمقربين، كما كان أبرز الحاضرين كابتن محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، وطاهر أبو زيد وزير الشباب والرياضة السابق والذي كان يتلقى واجب العزاء بنفسه، كما قدم واجب العزاء عبد المنعم مصطفي الشهير بعبد المنعم شطه نجم النادي الأهلي السابق وعدد من نجوم الكرة المصرية.

وكانت قد شييعت جنازة الكابتن هانى مصطفى أمس السبت بحضور عدد من أفراد الأسرة والعائلة والأصدقاء، كما شارك في صلاة الجنازة، كابتن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، كابتن عبدالمنعم مصطفى حسين الشهير بعبد المنعم شطه نجم النادي الأهلي السابق، طاهر أبو زيد وزير الشباب والرياضة الأسبق ونجم النادي الأهلي ومنخب مصر السابق، وعدد من نجوم الكرة المصرية.

وكان قد أعلن شريف هاني مصطفى نجل اللاعب الراحل هاني مصطفي، عن وفاة والده أمس الجمعة، عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى عن عمر ناهز 76 عاماً قائلاً: “إنا لله وإنا إليه راجعون، استرد الله وديعته، أبى فى ذمة الله نسألكم الدعاء”.

وللاعب الراحل هاني مصطفى مسيرة حافلة بالإنجازات في مجال كرة القدم، وهو من مواليد 27 أكتوبر 1947 بحي شبرا، وكانت بدايته في لعب كرة القدم في المدرسة بالإسماعيلية وهو ما أهله للانضمام لفريق الناشئين بالنادي الأهلي، بعد أن برز في تألقه ورشاقته وإمكانياته الكروية التي لفتت الأنظار له.

وهو في عمر الـ18 عام 1965 تم تصعيده للفريق الأول، وقام مدربه الكابتن فؤاد صدقي بتغيير مركزه من الجناح الأمين إلى قلب الدفاع للاستفادة من إمكانياته البدنية القوية ومن حسن توقعه لتحركات المهاجمين، كما لعب أيضاً كظهير أيمن.

وفي عام 1967 طلب النادي الإسماعيلي ضمه مرة أخرى على سبيل الإعارة أثناء البطولة الإفريقية للأندية، وتوج الدراويش باللقب عام 1969 بمشاركة لاعب الفريق الأحمر، وذلك بعد موافقة مسئولي النادي الأهلي على إعارته للنادي الأسماعيلي.

عام 1971 حصل هاني مصطفى على لقب أفضل لاعب في مصر، والمركز الرابع في أفضل لاعب بإفريقيا عام 1974، وفي 1972 اختير هو وحسن شحاتة في تشكيل منتخب قارة إفريقيا للمشاركة في بطولة كأس الأستقلال التي نظمتها البرازيل وكان هما اللاعبين الوحيدين اللذان تم اختيارهما من مصر.