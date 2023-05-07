الإثنين 08 مايو 2023
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د. محمد الباز

الكرازة

"دير الزجاج" يحتفل بذكرى استشهاد مارمرقس الرسول بوادي النطرون

دير القديس العظيم
دير القديس العظيم مارمرقس الرسول

احتفل دير القديس العظيم مارمرقس الرسول، والشهيد ابسخيرون القليني بوادي النطرون والمعروف بـ"دير الزجاج"، اليوم، بذكرى استشهاده تحت رعاية البابا الأنبا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، وحضور الراهب القمص لوكاس الأنبا بيشوي، رئيس الدير، والقس كاراس الأنبا بيشوي وكيل الدير، وعدد من الآباء الكهنة، والآلاف من الأقباط الذين جاءوا من المحافظات للمشاركة في الاحتفال.

دقت أجراس الدير، وطبول الكشافة، لتعلن عن وصول بدء الاحتفالية ووصول رئيس الدير، وكان في استقباله فرق الكشافة التى رفعت علم مصر والأعلام الكشفية فى السماء، في موكب مهيب يتقدمه خورس الشمامسة وهم ينشدون لحن (إك إزماروؤت) وسط زغاريد الأقباط.

كما أقيمت صلاة عشية عيد استشهاد القديس مارمرقس الرسول بالدير بمشاركة الأباء الكهنة.

قال الراهب القمص لوكاس الأنبا بيشوي، رئيس دير القديس العظيم مارمرقس الرسول والشهيد ابسخيرون القليني، إن عيد استشهاد مار مرقس الرسول كاروز الديار المصرية، وأول بابا للكنيسة المصرية، وأحد السبعين رسولًا، هى مناسبة غالية عند الأقباط وتأتي بالتزامن مع الخمسين المقدسة، مشيرًا إلى ان القديس مرقس له عده ألقاب، منها "تلميذ المسيح الطوباوي"، و"كاروز الديار المصرية"، وكتب "إنجيل مارمرقس" و "القداس الإلهي"، وأسس مدرسة الإسكندرية اللاهوتية، كما أسس الكنيسة القبطية الأرثوذكسية.

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