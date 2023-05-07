إصابة 5 أشخاص فى تصادم جنوب قرية المحرص بالمنيا

أصيب 5 أشخاص في حادث تصادم جنوب قرية المحرص بمركز ملوي في المنيا، بسبب التخطي الخاطئ.

وتلقى اللواء أسامة عبدالعظيم، مدير أمن المنيا، إخطارًا، من عمليات النجدة، بحادث تصادم سيارة رقم 2817 ن ا ج مكروباص باخري رقم 7362 د ا ق نقل بمقطورة رقم 3827 د ف ى، بالطريق الزراعي السريع جنوب قرية المحرص بمركز ملوي، بسبب التخطي الخاطئ.

وتسبب الحادث في إصابة 5 أشخاص، وهم سنوسي فرغلي عبدالرحيم، 40 سنة، محمد تاج رياض، 57 سنة، مدحت جعفر عيد، 47 سنة، جمال رشدي شحاتة، 68 سنة، كيرلس جمال رشدي، 28 سنة، مقيمون جميعًا بمركز ملوي.

وجرى نقل المصابين إلى مستشفى ملوي التخصصي للعلاج، وجرى التحفظ على المركبتين تحت تصرف النيابة العامة.