الإثنين 08 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

إصابة 5 أشخاص فى تصادم جنوب قرية المحرص بالمنيا

تصادم
تصادم

أصيب 5 أشخاص في حادث تصادم جنوب قرية المحرص بمركز ملوي في المنيا، بسبب التخطي الخاطئ.

وتلقى اللواء أسامة عبدالعظيم، مدير أمن المنيا، إخطارًا، من عمليات النجدة، بحادث تصادم سيارة رقم 2817 ن ا ج مكروباص باخري رقم 7362 د ا ق نقل بمقطورة رقم 3827 د ف ى، بالطريق الزراعي السريع جنوب قرية المحرص بمركز ملوي، بسبب التخطي الخاطئ.

وتسبب الحادث في إصابة 5 أشخاص، وهم سنوسي فرغلي عبدالرحيم، 40 سنة، محمد تاج رياض، 57 سنة، مدحت جعفر عيد، 47 سنة، جمال رشدي شحاتة، 68 سنة، كيرلس جمال رشدي، 28 سنة، مقيمون جميعًا بمركز ملوي.

وجرى نقل المصابين إلى مستشفى ملوي التخصصي للعلاج، وجرى التحفظ على المركبتين تحت تصرف النيابة العامة.

الأكثر قراءة

سعيد بدر: مهرجان النحت على الرمال بالإسكندرية فرصة لتنشيط السياحة

نموذج إجابة امتحان العربي تانيه ثانوي 2023

مواطن سورى لـ"الدستور": كنا ننتظر قرار العودة للجامعة العربية منذ سنوات طويلة

الباز: الجمهور يطالب الإعلام بمحتوى جاد لكن ملايين المشاهدات تذهب للتريندات التافهة

صحة الشيوخ توصى بـسرعة الانتهاء من أعمال تطوير مبنى الاستقبال بحميات المنيا

كرم السقا: استراتيجية حقوق الإنسان أبرز محاور النقاش فى الحوار الوطنى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أشرف عبدالشافي

ليالى أم كلثوم فى السودان

محمود خليل

«نظام الملك» و«عميده»

جمال-أسعد

الحوار الوطنى

د. منى حلمى

اضربنى أرجوك

وائل لطفي

كمال الطويل.. العملاق المصرى

أحمد الصغير

مصر.. حضارةٌ شريفة.. ووطنٌ كريم

ماجد حبته

واستعادت سوريا مقعدها

إسراء شوقي

من عبدالحليم لكوكب الشرق.. إرث «الموجى» خالد فى أسماع العرب

صور

فعاليات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

استعدادات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

تشييع جنازة الفنان مصطفى درويش

محطة تل أبيب

المزيد

عودة سوريا إلى جامعة الدول العربية.. كيف يؤثر على إسرائيل؟

خطة لمدة 5 سنوات.. كيف تستعد إسرائيل للمواجهة مع إيران؟

الخارجية الفلسطينية: ما يمارسه الاحتلال لا بد من الوقوف أمامه من الجامعة العربية ومجلس الأمن