أحمد ناجى قمحة: "عودة سوريا للجامعة العربية تصحيح لمسار اعترضته عوائق كثيرة"

علق الكاتب الصحفي أحمد ناجى قمحة رئيس تحرير مجلة السياسة الدولية، علي كواليس عودة سوريا لجامعة الدول العربية.

وقال خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "الحياة اليوم"، مع الإعلامية لبني عسل، والمُذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء اليوم الأحد، إن الملف السورى مهم للغاية وسوريا تمثل عمقًا استراتيجيًا لمصر في الجانب الشرقى وثقلًا في الموقف العربى.

وأضاف، أن عودة سوريا لمقعدها في جامعة الدول العربية تصحيح لمسار طالما اعترضته عوائق كثيرة في الفترة الأخيرة.

ولفت إلى أن عودة سوريا لمقعدها في جامعة الدول العربية يأتي في إطار رؤية القيادات العربية للظروف الصعبة التي يمر بها العالم وتمر بها المنطقة العربية تستحق أن تعود سوريا لمقعدهان وتتم مناقشة الأزمات العربية والإفريقية في إطار الحفاظ على وحدة الصف وعدم التدخل في شئون الدول الأخرى؛ للحفاظ على مقدرات الشعوب والدول وسيادة هذه الشعوب وحق شعبها في تقرير مصيره.