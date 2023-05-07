جامعة الدول العربية: عودة سوريا قرار سياسى عربى لمعالجة الأزمة السورية

كشف السفير جمال رشدى المتحدث باسم أمين عام جامعة الدول العربية، عن كواليس عودة سوريا للجامعة العربية.

وقال خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "الحياة اليوم"، مع الإعلامية لبني عسل، والمُذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء اليوم الأحد، إن قرار عودة سوريا لمقعدها في جامعة الدول العربية له تداعيات جيدة للغاية سواء على الشعب السورى والدولة السورية.

وأضاف أن سوريا دولة مؤسسة في جامعة الدول العربية، موضحاً أن الحالة التي وصلت لها دولة سوريا والأزمة الكبرى التي واجهتها وما زالت شيئا كبيرا للغاية وحدث تاريخى كبير.

وتابع: "نحن في مرحلة جديدة والدول العربية تريد معالجة هذه الأزمة وهناك إدراك أن بقاء سوريا بعيدا عن الحاضنة العربية ليس مفيدا وأن التعاطى مع سوريا واحتضانها هي الاستراتيجية التي يمكن أن تحقق الهدف بحل الأزمة السورية".

وأردف: "عودة سوريا للجامعة العربية قرار سياسي عربي لمعالجة الأزمة السورية".