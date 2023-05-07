وزير الزراعة يوجه قيادات الوزارة بمتابعة حصاد وتوريد القمح

وجه السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الاراضى جميع قيادات الوزارة بالانتشار في كافة المحافظات والتواجد الميداني مع المزارعين لمتابعة حصاد وتوريد القمح مؤكدا أن الهدف الأساسي حث المزارعين على توريد المحصول.

كما وجه "القصير" أيضا قطاعي الخدمات والمتابعة والإرشاد الزراعي والمعاهد البحثية والحملة القومية للقمح ومديريات الزراعة في المحافظات بالعمل على تحقيق هذا الهدف الذي تسعى إليه الدولة من أجل توفير رغيف خبر مدعم للمواطنين.

في سياق متصل، تابع أنور عيسى رئيس الإدارة المركزية للتعاون الزراعى أعمال توريد وحصاد القمح بمركز ادفو ويرافقه د أمانى بدر وكيل وزارة الزراعة بأسوان ومسئولي الزراعة والقيادات التعاونية بالمحافظة.

كما تابع "عيسى" أعمال حصاد وتوريد القمح والمرور على الصوامع بنطاق مركز إدفو والعمل على حل أي مشاكل قد تواجه المزارعين أثناء التوريد وكذلك المرور على أعمال حصاد والدراس لحث المزارعين على التوريد وتشجيعهم على الزراعات التعاقدية طبقا لتوجيهات وتعليمات وزير الزراعة.

وكانت أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي ممثلة في قسم بحوث القمح أنه من المتوقع إنتاج أكثر من 10 ملايين طن قمح هذا العام خلال موسم الحصاد وتوريد نحو 4.5 مليون طن وسعر الضمان الذي حددته الدولة ب 1500 جنيه سعر مجزي ويتماشى مع الأسعار العالمية.