الأحد 07 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

حاتم نجيب: زيادة السولار لن تؤثر على أسعار الخضروات والفاكهة إلا قروشًا

الخضروات
الخضروات

قال  حاتم نجيب، نائب رئيس شعبة الخضروات والفاكهة، إن ارتفاع أسعار السولار، لا تُزيد أسعار الخضروات والفاكهة، إلا قروشًا، محذرًا من استغلال بعض التجار لارتفاع سعر السولار.

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج صالة التحرير، المذاع على قناة صدى البلد، أن الزيادة في أسعار الخضروات والفاكهة، لم ترتفع إلا قروشًا حتى الآن، وفي أقصى زيادة وصلت 25 قرشًا.

وأكد نجيب، أن إنتاجية مصر مرتفعة من الخضر والفاكهة، موضحا أن هناك فائضا يسمح بتصدير أكثر من 6 ملايين طن للخارج.

ولفت إلى أن ما يؤثر على أسعار الخضار هو نقص المعروض، لكن في مصر لدينا إنتاجية جيدة، وفائض عن السوق المحلية، وهناك توسع في المحاصيل الحقلية والزيتية، إضافة إلى التوسع في مشروعات الصوب.

وأردف: "محصول البطيخ والكنتالوب جيد خلال العام الحالي، والأسعار في العموم في المتناول ولا تشهد ارتفاعات".

أسباب ارتفاع اسعار الخضروات الفاكهه اسعار الفاكهة السولار

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