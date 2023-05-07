الإثنين 08 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

السيطرة على حريق شقة سكنية فى كفر طهرمس

حريق شقة
حريق شقة

اندلع حريق داخل شقة سكنية بمنطقة كفر طهرمس غرب الجيزة.

تلقى مسئول غرفة عمليات الحماية المدنية بالجيزة إشارة من إدارة شرطة النجدة بتصاعد أدخنة كثيفة وارتفاع ألسنة النيران بالمنطقة المشار إليها.

دفع اللواء جابر بهاء، مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة بسيارة إطفاء بقيادة نائبه اللواء شريف بالتنسيق مع مأمور القسم.

تبين بالفحص نشوب حريق بشقة بالطابق الأول ببرج سكني رقم 12 شارع حسن محمد مكون من 11 طابقًا، وتمام الإخماد دون إصابات مع بدء تنفيذ عملية التبريد.

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