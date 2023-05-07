الإثنين 08 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

قائمة البنك الأهلى لمواجهة شبان مسلمين قنا فى الكأس

بابا فاسيليو مدرب
بابا فاسيليو مدرب البنك الأهلي

اختار بابا فاسيليو المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي البنك الأهلي، 20 لاعبا للدخول في معسكر مغلق اليوم استعدادا لمواجهة فريق شبان مسلمين قنا ضمن مباريات دور الـ٣٢ لمسابقة كأس مصر، المقرر لها غدا الإثنين على ستاد القاهرة في السادسة مساء.
وجاءت القائمة على النحو التالي:
حراسة المرمي: محمد أبوجبل _ أحمد صبحي.

خط الدفاع: محمود الجزار _ أحمد ياسين _ سعيدو سيمبوري _ أمير مدحت _عاصم صلاح_ اسحاقو يعقوبو _ خالد مصطفى.

خط الوسط: محمد فتحي _  إسلام  جابر _محمد هلال _ حمدي علاء _ أحمد سعيد _ موسي دياوارا _ محمود قاعود _ كريم بامبو. 

خط الهجوم: أسامة فيصل _ باسم مرسي _ حسام أشرف.

بابا فاسيليو بنادي البنك الأهلي اسحاقو يعقوبو البنك الأهلي 20 لاعبا للدخول في معسكر فريق شبان مسلمين

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