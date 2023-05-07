مدبولي: المرأة المصرية تلقى دعما غير مسبوق من القيادة السياسية لتمكينها

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن الدعم غير المسبوق من القيادة السياسية للمرأة المصرية، انعكس فيما اتخذته وما تتخذه الدولة من إجراءات، نالت إشادة من كافة المؤسسات الدولية، خاصة تجاه ما اتخذته الدولة من إجراءات تشريعية للحد من العنف ضد المرأة والتمكين الاقتصادي.

ولفت إلى أن الدولة أجرت تعديلات دستورية لزيادة تمثيل المرأة في البرلمان والحكومة، إضافة إلى قرار تاريخي بتعيين المرأة في النيابة العامة ومجلس الدولة، فضلا عن زيادة نسب الحاق الفتيات بالتعليم الجامعي للمرأة، وإزالة الضغوط المجتمعية عنها لتعزيز تمكينها في المجتمع وزيادة مشاركتها في سوق العمل.