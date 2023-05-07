وزير المالية يبحث مع أمين عام الوحدة الاقتصادية سبل ترسيخ العمل العربى المشترك

استقبل الدكتور محمد معيط وزير المالية، اليوم الأحد بمكتبه، السفير محمدي أحمد الني الأمين العام لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية.

ورحب الدكتور محمد معيط، بالأمين العام لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية، مقدرًا زيارته الكبيرة التي تناولت سبل تعزيز العمل العربي المشترك، كما تم التباحث والتشاور حول مختلف أوجه التعاون بين الجانبين بما يخدم المصلحة المشتركة للطرفين، والعمل على خلق آفاق جديدة من التعاون تتماشى ومتطلبات الظروف العربية والإقليمية والدولية الراهنة.

ووجه الأمين العام لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية، الشكر لوزير المالية على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة، مثمنًا عاليًا ومقدرًا الدور القيادي لجمهورية مصر العربية في تعزيز وترسيخ العمل العربي المشترك.