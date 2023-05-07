الإثنين 08 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

وزير المالية يبحث مع أمين عام الوحدة الاقتصادية سبل ترسيخ العمل العربى المشترك

وزير المالية
وزير المالية

استقبل الدكتور محمد معيط وزير المالية، اليوم الأحد بمكتبه، السفير محمدي أحمد الني الأمين العام لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية.

ورحب الدكتور محمد معيط، بالأمين العام لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية، مقدرًا زيارته الكبيرة التي تناولت سبل تعزيز العمل العربي المشترك، كما تم التباحث والتشاور حول مختلف أوجه التعاون بين الجانبين بما يخدم المصلحة المشتركة للطرفين، والعمل على خلق آفاق جديدة من التعاون تتماشى ومتطلبات الظروف العربية والإقليمية والدولية الراهنة.

ووجه الأمين العام لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية، الشكر لوزير المالية على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة، مثمنًا عاليًا ومقدرًا الدور القيادي لجمهورية مصر العربية في تعزيز وترسيخ العمل العربي المشترك.

اجتماع وزير المالية
اجتماع وزير المالية

الأكثر قراءة

مواطن سورى لـ"الدستور": كنا ننتظر قرار العودة للجامعة العربية منذ سنوات طويلة

سعيد بدر: مهرجان النحت على الرمال بالإسكندرية فرصة لتنشيط السياحة

نموذج إجابة امتحان العربي تانيه ثانوي 2023

الباز: الجمهور يطالب الإعلام بمحتوى جاد لكن ملايين المشاهدات تذهب للتريندات التافهة

محمود حافظ يتصدر البوستر الرسمي لفيلم "لف وارجع تاني"

تعديلات على عقوبة التحرش.. حكايات من دفتر ألم النساء

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أشرف عبدالشافي

ليالى أم كلثوم فى السودان

محمود خليل

«نظام الملك» و«عميده»

جمال-أسعد

الحوار الوطنى

د. منى حلمى

اضربنى أرجوك

وائل لطفي

كمال الطويل.. العملاق المصرى

أحمد الصغير

مصر.. حضارةٌ شريفة.. ووطنٌ كريم

ماجد حبته

واستعادت سوريا مقعدها

إسراء شوقي

من عبدالحليم لكوكب الشرق.. إرث «الموجى» خالد فى أسماع العرب

صور

فعاليات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

استعدادات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

تشييع جنازة الفنان مصطفى درويش

محطة تل أبيب

المزيد

عودة سوريا إلى جامعة الدول العربية.. كيف يؤثر على إسرائيل؟

خطة لمدة 5 سنوات.. كيف تستعد إسرائيل للمواجهة مع إيران؟

الخارجية الفلسطينية: ما يمارسه الاحتلال لا بد من الوقوف أمامه من الجامعة العربية ومجلس الأمن