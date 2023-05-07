مدبولى: الدول النامية والأقل نموًا هى الأكثر تأثرًا بالعواقب السلبية

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الشراكة مع البنك الدولي على مدار السنوات الماضية نتج عنها بلورة إطار استراتيجي يتوافق بشكل مباشر مع الأولويات والأهداف الوطنية وفقًا لرؤية مصر للتنمية المستدامة 2030.

وأضاف خلال المؤتمر الصحفي لإقرار الاستراتيجية القطرية مع البنك الدولي، والذي نقلته فضائية "إكسترا نيوز"، مساء اليوم الأحد، أن الاستراتيجية تهدف لدعم مصر في مسارات لتعزيز الرخاء الشامل لكل فئات المجتمع وتعزيز المستوى المعيشي للمستويات الأكثر احتياجًا.

وأشار إلى أنه لا شك أن الأزمة الاقتصادية الدولية التي نمر بها تقوض من جهود التنمية في القارة الإفريقية، الأمر الذي يستلزم النظر في موارد تمويلية جديدة وغير تقليدية.

وأكد أن الدول النامية والأقل نموًا هي الأكثر تأثرًا بالعواقب السلبية.