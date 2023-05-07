مدبولى: الاستراتيجية الجديدة بين مصر والبنك الدولى لدعم مصر للقضاء على الفقر

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على ضرورة صياغة الاستراتيجيات القطرية بين مصر وشركاء التنمية وفقًا لمنهج يتسم بالشمول ويتضمن مشاركة كل الأطراف ذات الصلة من الجهات الوطنية والقطاع الخاص والمجتمع الأهلي.

وأضاف خلال المؤتمر الصحفي لإقرار الاستراتيجية القطرية مع البنك الدولي، والذي نقلته فضائية "إكسترا نيوز"، مساء اليوم الأحد، أن الحكومة المصرية دائمًا ما تحرص على تعظيم الاستفادة من الشراكات الدولية المختلفة وتحقيق التكامل مع شركاء التنمية وفقًا للميزة النسبية لكل شريك لتحقيق أكبر عائد ممكن للمواطن المصري وإتاحة الخدمات المميزة في القطاعات المختلفة دون تمييز.

وأوضح أن الاستراتيجية القطرية الجديدة بين مصر ومجموعة البنك الدولي اتسمت بالشفافية وتهدف إلى دعم مصر في بناء مسارات للقضاء على الفقر.