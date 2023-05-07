رئيس الوزراء: هناك دعم غير مسبوق من القيادة السياسية للمرأة المصرية

قال الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن هناك إشادة من كافة المؤسسات الدولية اتجاه ما اتخذته الدولة من خطوات تشريعية واجرائية للحد من العنف ضد المرأة، والتمكين الاقتصادي.

وأضاف خلال المؤتمر الصحفي لإقرار الاستراتيجية القطرية مع البنك الدولي، والذي نقلته فضائية "إكسترا نيوز"، مساء اليوم الأحد، أن هناك إشادات بالقرار التاريخي لرئيس الجمهورية بتعيين المرأة في النيابة العامة ومجلس الدولة.

وأشار إلى أن الدولة عملت علي إزالة الضغوط المجتمعية عن المرأة بتعزيز تمكينها في المجتمع وزيادة مشاركتها في سوق العمل.