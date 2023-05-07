الأحد 07 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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عادل البلبيسي: الحرب الدائرة في السودان وأوكرانيا سوف تنعكس على العالم

عادل البلبيسي
عادل البلبيسي

قال الدكتور عادل البلبيسي، مستشار شبكة الشرق الأوسط للصحة، إنه كان هناك عدم عدالة في التعامل مع كورونا في العالم وذلك لأن بعض الدول كان لديها أكثر من لقاح على عكس دول أخرى لم تمتلك لقاحات.

وأضاف خلال مداخلة عبر "سكايب"، لبرنامج "مطروح للنقاش"، مع الإعلامية إيمان الحويزي، والمذاع عبر فضائية "القاهرة الإخبارية"، أن الحرب الدائرة في السودان وأوكرانيا سوف تنعكس على العالم، لأنه قرية كونية صغيرة ولوحدث وباء في أي من الدولتين سينتشر في العالم كله.

لابد من وجود وسائل لايصال المساعدات الإنسانية لمناطق الحروب

وأكد أنه خلال الحروب يجب أن تكون هناك وسائل لايصال المساعدات الإنسانية لأماكن الحروب وأن يكون هناك تيسير بين الدول للسماح بمرور المساعدات للمتضررين، كما يجب على الدولة والمنظمات الصحية والدولية أن تكون مستعدة لمثل هذه الحالات وتدريب الأشخاص داخل الدولة وليس ضرورة أن يكونوا من الخارج ويقومون برصد الأمراض والذي يعد أحد أهم بنود الصحة العامة ويؤدي للاكتشاف المبكر للأمراض.

عادل البلبيسي الحرب السودان أوكرانيا العالم كورونا المساعدات الإنسانية

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