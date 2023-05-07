أحمد السقا يعيش حالة من النشاط الفني بفيلمين ومسلسلين.. تعرف على التفاصيل

يعيش النجم أحمد السقا حالة من النشاط الفني خلال الفترة الحالية حيث يستعد لتصوير فيلم سينمائي جديد يحمل اسم “تلج أحمر” كما تعاقد مؤخرًا على مسلسل يحمل اسم “وزن الريشة”.

وينتظر النجم أحمد السقا عرض فيلمه السينمائي الجديد “السرب” خلال الفترة المقبلة بدور العرض السينمائي بعد أن قامت الشركة المنتجة له بتأجيل طرحه أكثر من مرة بجانب تحضيرات مشروعه المؤجل مسلسل “الجبل”.

فيلم تلج أحمر

وانتهى أحمد السقا من التحضيرات اللازمة لبدء تصوير فيلمه الجديد "تلج أحمر"، والمقرر انطلاق تصويره خلال الفترة القليلة المقبلة، والذي تدور قصته في إطار أكشن اجتماعي.

ومن المقرر أن يظهر أحمد السقا خلال أحداث الفيلم بدور طيار ويشهد العمل تصوير العديد من المشاهد في عدد من الدول الأوروبية.

يذكر أن فيلم "تلج أحمر" من تأليف عمر عبدالحليم وإخراج هشام الرشيدي وإنتاج وليد صبري، وجارٍ إبرام التعاقدات مع باقي الفنانين المرشحين للمشاركة في بطولة الفيلم.

مسلسل وزن الريشة

ويواصل النجم أحمد السقا في الوقت الحالي تحضيرات مسلسله الجديد الذي يحمل اسم “وزن الريشة” وهو من تأليف محمد هشام عبية، وإخراج مريم أحمدي.

ومن المقرر عرض مسلسل وزن الريشة عبر إحدى المنصات الرقمية ويشارك في بطولته كل من شريف سلامة، غادة عادل، وأسماء أبو اليزيد وجار التعاقد مع باقي ابطال المسلسل.

فيلم السرب

وينتظر أحمد السقا عرض فيلم السرب الذي يعد من أضخم الأعمال السينمائية في السنوات الأخيرة، ومقرر عرضه في السينمات قريباً، ويشارك في بطولته: نيللي كريم، شريف منير، محمود عبدالمغنى، دياب، وعدد كبير من ضيوف الشرف منهم: كريم فهمي، آسر ياسين، وأحمد حاتم، وآخرون، ومن تأليف عمرو عبدالحليم، وإخراج أحمد نادر جلال.

مسلسل الجبل

يخوض النجم أحمد السقا الموسم الرمضاني المقبل 2024 بمسلسل يحمل اسم “الجبل” والذي كان من المفترض ان يشارك به في موسم رمضان 2023 ولكن تم تأجيله إلى العام المقبل.

مسلسل الجبل كان يقدم بطولته أحمد السقا بالتعاون مع النجم عمرو يوسف ومن المفترض أن يتولى المخارج محمد سلامة مهمة إخراجه، ولم تستقر الشركة المنتجة على باقي أبطاله حتى الآن.