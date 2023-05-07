أستاذ أمراض صدرية: الأوبئة والأمراض تنتشر مع الحروب والصراعات

قال الدكتور محمود البتانوني، أستاذ الأمراض الصدرية، إن إعلان منظمة الصحة العالمية عن انتهاء فيروس كورونا كوباء طارئ، جاء بسبب قلة الحالات المصابة، و اللقاحات التي تم أخذها حول العالم وكذلك قلة الحالات الصعبة مقارنة ببداية الجائحة.

وأضاف خلال مداخلة عبر "سكايب"، لبرنامج "مطروح للنقاش"، مع الإعلامية إيمان الحويزي، والمذاع عبر فضائية "القاهرة الإخبارية"، إنه مع الحروب والنزاعات وعدم وجود الفرصة للإجراءات الاحترازية تعزز فرص زيادة حالات كورونا مع وجود بعض التحورات.

وأشار إلى أنه يوجد أوبئة كثيرة تظهر مع الحروب وكل دولة تكون حسب درجة الحرارة والأمطار، و كذلك إلقاء الجثث في الشوارع ويوجد مرض شلل الأطفال في السودان ويوجد متحور اوميكرون بها، وكذلك انتشار الكوليرا والملاريا والدرن الرئوي، كل أوبئة موجودة بالسودان.

سبب انتشار الأوبئة بالسودان

وأكد أن سبب انتشار مثل هذه الأوبئة يكون نتيجة لضعف في المنظومة لصحية ويؤثر على الأطفال بالسودان بالسلب لعدم توافر رعاية صحية، مشيرًا إلى أنه لابد أن يكون هناك جهد شديد لتوصيل الأدوية لأماكن الصراعات و توفير ممرات آمنه حتى تدخل وتستطيع تشخيص الأمراض وإعطاء الأدوية لها.