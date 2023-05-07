"إكسترا نيوز" من معبر قسطل: جمعيات ومنظمات أهلية تقدم الدعم للسودان والعائدين منه

كشف عوض الغنام، مراسل قناة "إكسترا نيوز" من معبر قسطل البري، عن آخر تطورات الأحداث على الحدود المصرية السودانية.

وقال "الغنام"، خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"، مساء اليوم الأحد، إن الموقف المصري هو داعم دومًا للاستقرار في السودان وتقديم كل الدعم اللازم للأشقاء السودانيين والرعايا الأجانب، وذلك منذ اندلاع الأزمة الحالية، فضلا عن الجهود العظيمة لعودة الأبناء والشباب المصري من السودان.

وأضاف أن المتغير الجديد هو دخول جمعيات ومنظمات أهلية في المشهد لدعم السودان والعائدين منه، من خلال تقديم صور دعم متعددة، مثل الجهود التي يقوم بها مجلس القبائل والعائلات المصرية.

وأشار إلى أن مجلس القبائل والعائلات المصرية له دور عظيم في أطراف الدولة المصرية، سواء في شمال وجنوب سيناء ومطروح وكذلك في أسوان، موضحاً أن هذا المجلس بقيادات متعددة يمثلون عددا كبيرا من القبائل المصرية ولهم امتداد بالسودان سوف يستمر في تقديم صور المساعدة والمساندة التي يحتاجها العائدون من السودان.

وأوضح، أنه من أشكال صور الدعم التي يقدمها مجلس القبائل والعائلات المصرية، هو الدواء، إذ إن هناك أكثر من سيارة كبيرة للغاية تقدم أدوية مجانية مع وجود عدد كبير من الأطباء المهرة المصريين الذي حضروا مع وفد العائلات والقبائل المصرية ليقدموا هذه الخدمات، فضلًا عن تقديم الملابس وتحديدًا للأطفال.

ولفت إلى أن مدير منظمة اليونيسف الإقليمي سيزور مصر عند معبر قسطل في تمام الساعة السادسة مساءً اليوم، مؤكدًا أهمية تلك الزيارة، إذ إن هناك تنسيقا يتزايد مع الوقت بين كل المنظمات الدولية مع الدولة المصرية لتوفير كل الخدمات التي تحتاجها المعابر.