الأحد 07 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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وزيرة التعاون: مصر ترتبط بعلاقات وثيقة مع البنك الدولي عبر التاريخ

رانيا المشاط
رانيا المشاط

أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، أن مصر ترتبط بعلاقات تاريخية وثيقة مع مجموعة البنك الدولي، ورغم التحديات إلا أنه مصر عبر السنوات تطورت العلاقات بين مصر ومجموعة البنك الدولي حتى أصبح البنك أحد أبرز شركاء التنمية.

 وقالت خلال المؤتمر الصحفي لإقرار الإستراتيجية الجديدة بين مصر ومجموعة البنك الدولي، والذي نقلته فضائية "إكسترا نيوز"، مساء اليوم الأحد، إن إطلاق الاستراتيجية يمثل قيمة جديدة في التعاون خلال السنوات الخمس المقبلة.

وأشارت إلى أن تلك الاستراتيجية لتحقيق التنمية المستدامة والشاملة، وتسريع وتيرة التعافي والتغلب على تحديات الأزمة الروسية الأوكرانية وتداعياتها السلبية.

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