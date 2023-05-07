وزيرة التعاون: مصر تشارك بفاعلية فى تحفيز نشاط البنك الدولى

أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، أن البنك الدولي شارك في أكثر من 175 مشروعًا في المحافظات المصرية المختلفة منذ تأسيسه.

وقالت خلال المؤتمر الصحفي لإقرار الاستراتيجية الجديدة بين مصر ومجموعة البنك الدولي، والذي نقلته فضائية "إكسترا نيوز"، مساء اليوم الأحد، إن إجمالي التمويلات تتخطي 25 مليار دولار.

وأضافت، أن هناك العديد من الرواد والخبراء المصريين شغلوا مناصب رفيعة المستوي بالبنك والجهات التابعة له، وشاركوا في تطوير مجموعة البنك الدولي من الناحية المؤسسية ولعل أبرز هذه الأسماء المفكر المصري والفقيه القانوني الدكتور إبراهيم شحاتة.

وأشارت إلى أن مصر تشارك حالياً بفاعلية في صياغة خطة الطريق نحو المستقبل؛ لتحفيز نشاط مجموعة البنك الدولي؛ للتواكب مع المتغيرات الاقتصادية والصدمات الدولية المتتالية والبيئية، والمليئة بالمتغيرات المتعددة.