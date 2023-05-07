فريد بلحاج: ثقة البنك الدولى فى الاقتصاد المصرى كبيرة

قال فريد بلحاج، نائب رئيس البنك الدولي لشئون منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، إن الإطار التشاركي بين المجموعة ومصر يأتي في ظرف دقيق فيما يخص الأوضاع الاقتصادية العالمية.

وأضاف خلال مؤتمر إقرار الاستراتيجية القطرية الجديدة بين مصر ومجموعة البنك الدولي للفترة 2023-2027، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أن هذا التشارك إشارة قوية من مجموعة البنك الدولي، والثقة في مصر والاقتصاد المصري قوية.

وتابع: "هذه الثقة ليست بغريبة لأن العلاقة بين البنك الدولي ومصر متجذرة، والبنك الدولي يدعم الدولة المصرية، لا سيما دورها في النمو الأخضر والطاقات المتجددة، ومصر لديها دور ريادي".