الإثنين 08 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

مصدر أمنى يوضح حقيقة انتشار عملة مزورة فئة 100 جنيه فى الأسواق

فئة 100 جنيه
فئة 100 جنيه

كشف مصدر أمني، عن حقيقة تداول منشور على إحدى الصفحات عبر موقع التواصل الاجتماعى «فيس بوك» يتضمن تحذير المواطنين من إنتشار عملة مزورة فئة (100 جنيه) بالأسواق.

وقال المصدر، إنه بالفحص تبين عدم صحة تداول في هذا الشأن، وأمكن تحديد وضبط القائم على إدارة الصفحة وتبين أنه (مندوب مبيعات بإحدى الشركات).

وبمناقشته أقر باستخدامه الصفحة المشار إليها في تسهيل تجارته، ومشاركة المنشور عبر صفحته عقب قيام أحد زملائه السابقين بالشركة محل عمله محاسب ببث المنشور على المجموعة الخاصة بالعاملين عبر تطبيق «واتس آب».

وباستدعاء الأخير ومناقشته أقر باضطلاعه ببث المنشور بهدف تحذير زملائه، مشيرًا إلى مشاهدته لذلك المنشور عبر بعض الصفحات بموقع «فيس بوك» دون التأكد من صحته.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المذكورين لادعاءاتهما الكاذبة.

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