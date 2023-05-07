خلافات واهتزاز نفسى.. "الداخلية" تكشف تفاصيل استغاثة "سيدة المعصرة" لتضررها من جارتها

كشفت وزارة الداخلية ملابسات ما تم تداوله عبر موقع “فيسبوك” يتضمن استغاثة إحدى السيدات بالقاهرة لتضررها من جارتها.

وقالت الداخلية في بيان اليوم الأحد: “في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تم تداوله على إحدى الصفحات على موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك) متضمنًا استغاثة إحدى السيدات بالقاهرة لتضررها من جارتها”.

وأضافت: “بالفحص أمكن تحديد الشاكية (ربة منزل مقيمة بدائرة قسم شرطة المعصرة) وبسؤالها أفادت بتضررها من (عاملة بمكتبة أسفل العقار محل سكنها) لكثرة المترددين على المكتبة، كما تبين أن الشاكية (مهتزة نفسيًا)”.

وتابعت: “باستدعاء الأخيرة وسؤالها أيدت أقوال الشاكية واتهمتها بإلقاء مخلفات وبقايا طعام بشكل دائم من شرفتها أمام المكتبة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق”.