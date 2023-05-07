"المشاط": البنك الدولى أهم شركاء التنمية لدى مصر فى كل المجالات

كشفت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، عن الاستراتيجية القطرية الجديدة بين مصر ومجموعة البنك الدولي للفترة بين 2023 -2027.

وقالت خلال المؤتمر الصحفي لإقرار الاستراتيجية الجديدة بين مصر ومجموعة البنك الدولي، والذي نقلته فضائية "إكسترا نيوز"، مساء اليوم الأحد، إن مصر ترتبط بمجموعة البنك الدولي بعلاقات تاريخية وثيقة يتم البناء عليها عاماً تلو الآخر.

وأضافت، أن مصر أحد البلدان المؤثرة والمؤسسة للبنك منذ عام 1945، ورغم التحديات واختلافات البدايات تتطورت علاقات التعاون الإنمائي بين مصر ومجموعة البنك الدولي.

وأشارت إلى أن البنك الدولي أصبح أهم شركاء التنمية متعددي الأطراف لدي مصر، فضلا عن مساهمته بشكل دائم في دعم الأولويات الوطنية في مختلف المجالات.