الخارجية الفلسطينية: ما يمارسه الاحتلال لا بد من الوقوف أمامه من الجامعة العربية ومجلس الأمن

أكد وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي، اليوم الأحد، أن ما تمارسه دولة الاحتلال الإسرائيلي من انتهاكات وجرائم يومية بحق الشعب الفلسطيني، يشكل خطرًا لا بد من التوقف أمامه من الجامعة العربية ومن مجلس الأمن الدولي.

جاءت تصريحات المالكي اليوم، على هامش أعمال اجتماع وزراء الخارجية العرب في دورته غير العادية، بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية في العاصمة المصرية القاهرة، لبحث آخر تطورات القضية الفلسطينية والانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني.

وأكد المالكي أن هناك قضيتين رئيسيتين، الأولى أمام مجلس الجامعة، وتتلخص في أنه منذ قدوم الحكومة الإسرائيلية الجديدة الفاشية المتطرفة للحكم في إسرائيل، وهي ترتكب المجازر بشكل يومي بحق الشعب الفلسطيني، حيث لا يمر يوم إلا أن يكون هناك شهداء، وتهدم منازل، ولا يمر يوم إلا وهناك استيلاء على الأراضي وحصار للمدن الفلسطينية، كما هو الحال في أريحا ونابلس وجنين، والمخيمات الفلسطينية.

وأشار المالكي إلى أن القضية الثانية تتعلق بالخامس عشر من الشهر الجاري، الذي يصادف الذكرى الـ75 للنكبة الفلسطينية، وهي مأساة ليست للشعب الفلسطيني فقط، إنما مأساة للبشرية جمعاء والإنسانية، وأنه لأول مرة في التاريخ تقوم الأمم المتحدة بإحياء هذه الذكرى في مقر الجمعية العامة بنيويورك، حيث سيشارك الرئيس محمود عباس لتذكير العالم بالغبن الذي لحق بالشعب الفلسطيني، وتحميل المجتمع الدولي المسئولية حيال هذه المأساة.

وأضاف وزير الخارجية الفلسطيني أن الأسرى والمعتقلين أيضًا قضية مستمرة يجب التذكير بها، خاصة ما حدث مؤخرًا بشأن الشهيد الأسير خضر عدنان، وما تم معه من انتهاك في داخل سجون الاحتلال، بالإضافة للجرائم الإسرائيلية الممنهجة اليومية التي تحتاج إلى توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني الأعزل، وأن يتم اتخاذ إجراءات عقابية بحق دولة الاحتلال، دولة الأبارتايد، التي ما زالت ترتكب الجرائم والمجازر بحق الشعب الفلسطيني.

المالكي: المجلس سيتبنى مشروع بيان في الجلسة الخاصة الطارئة حول القضية الفلسطينية

وأشار المالكي إلى أن المجلس سيتبنى مشروع بيان في الجلسة الخاصة الطارئة حول القضية الفلسطينية اليوم، إذ هناك بند أساسي بشأن الأسرى والمعتقلين، خاصة بشأن الشهيد خضر عدنان، بالإضافة إلى الانتهاكات الإسرائيلية والجرائم اليومية، والذي سيؤسس لخطوات لاحقة من الجامعة العربية ومن ثم المنظمات الدولية، خاصة أن هناك قرارًا رقم 908 لمجلس الأمن الذي يتحدث عن الحماية الدولية وعن تجريد المستوطنين من السلاح.

وبين المالكي أنه تم الطلب من الأمين العام للأمم المتحدة تقديم مقترحات حول توفير آليات للحماية الدولية للشعب الفلسطيني في الأراضي الفلسطينية المحتلة خلال الأسبوع الماضي، عندما قمت بزيارة إلى نيويورك.

وحول احتجاز دولة الاحتلال لجثامين الشهداء، قال المالكي إن هذا مخالف للقوانين والأعراف الدولية والقانون الدولي الإنساني، كما أن هناك مقابر الأرقام حيث تم دفن العديد من هؤلاء في مقابر غير معروفة، ووضعت أرقامًا دون أي مسميات على قبورهم، بدل أن يعطى لهؤلاء الاستحقاقات التي يستحقونها من خلال تكريمهم من أسرهم وتوديعهم.